La Policía de Reino Unido difunde un vídeo de los dos sospechosos del ataque químico a los Skripal

La Policía de Reino Unido ha difundido este jueves nuevas imágenes de un vídeo de los dos sospechosos del ataque químico que tuvo lugar el pasado mes de marzo contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la localidad británica de Salisbury.

Los agentes presentaron cargos 'in absentia' en septiembre contra los dos hombres --que han sido identificados como Alexander Petrov y Ruslan Boshirov--. Scotland Yard ha indicado en un comunicado que las imágenes muestran cómo llegaron a Salisbury el 4 de marzo, día del incidente, en tren a las 11:48 de la mañana (hora local).

Los agentes han hecho un llamamiento a todos aquellos que crean haber visto a los dos sospechosos en Reino Unido entre los días 2 y 4 de marzo. Un alto cargo de Contraterrorismo ha indicado que "desde que la Policía ha dado detalles de los sospechosos, la investigación ha continuado con buen ritmo".

"Seguimos terminados para identificar y llevar a la justicia a todos aquellos responsables de los temerarios actos que dejaron cuatro personas gravemente heridas y, trágicamente, acabaron con la vida de Dawn Sturgess", han aseverado las autoridades en relación con el caso de una mujer que se vio afectada por un agente nervioso en Amesbury.

