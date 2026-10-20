Polonia remarca que su territorio no se utiliza para operaciones militares tras el incidente en Lituania

Donald Tusk, primer ministro de Polonia - Roman Koziel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha remarcado este martes que no está permitido utilizar el territorio del país para lanzar operaciones militares sin el consentimiento explícito de las autoridades, después de que este fin de semana un dron ucraniano procedente de Polonia explotará en Lituania.

Tusk ha informado de que las autoridades polacas están colaborando estrechamente con el Gobierno lituano para esclarecer lo ocurrido el domingo cerca de la frontera entre Lituania y Letonia, cuando un dron, que formaba parte de un enjambre cuyo objetivo era la ciudad rusa de San Petersburgo, violó el espacio aéreo lituano.

"Pediré una explicación completa", ha manifestado Tusk, quien ha confirmado que dicho dron llegó a Lituania procedente de Polonia, si bien ha querido subrayar que Varsovia "no permite que se realicen operaciones en su territorio ni sobre el nuestro sin el consentimiento expreso del Estado polaco", recoge la agencia PAP.

En la noche del sábado al domingo, el Ejército de Ucrania lanzó un ataque con drones sobre San Petersburgo. Entre los objetivos estaba una refinería de petróleo, un centro de datos de la red social rusa VK e instalaciones de Ozon, una de las plataformas de comercio electrónico más grandes del país.

Las autoridades locales rusas afirmaron haber derribado cerca de 150 drones. Sin embargo, uno de los proyectiles entró en espacio aéreo lituano provocando la alerta roja en Siauliai y Panevezys, y la amarilla en Kaunas. Finalmente, sus restos, se cree podría haberse autodestruido, se hallaron en la localidad de Juodzionys. Se reportaron algunos destrozos y daños a vehículos, pero no heridos ni muertos.