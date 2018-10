Poroshenko denuncia las "políticas expansionistas agresivas" de Rusia

Publicado 27/09/2018 6:07:23 CET

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha denunciado este miércoles las "políticas expansionistas agresivas" de Rusia y ha asegurado que la ONU no debe "mantenerse en silencio cuando sus valores y principios "están siendo violados por un país con veto".

"Nada impedirá que Moscú continúe con sus agresivas políticas expansionistas si no se enfrenta a una posición unida de la comunidad internacional, si el castigo por sus acciones no se vuelve inevitable", ha afirmado Poroshenko durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. "El Kremlin no tiene la intención de parar. Tras la ocupación de Crimea, ahora busca la ocupación del mar de Azov entre Ucrania y Rusia", ha aseverado.

El mandatario ha culpado a Rusia de convertir a los niños ucranianos en huérfanos y ha acusado al país de "torturar a nuestros patriotas en sus prisiones". Además ha recordado que más de 1,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse.

"Esta ha sido una realidad cotidiana para los ucranianos desde hace cuatro años. Miles de muertes, destrucción, desplazamientos y sufrimiento humano", ha afirmado el presidente ucraniano. "Para mis conciudadanos, estos años se han convertido en un tremendo desafío: una prueba de su determinación y solidaridad, resistencia y fe", ha añadido.

Según Poroshenko, Rusia castiga a Ucrania por tomar una "decisión soberana para vivir su camino y promover el Mundo Libre basado en valores y normas democráticas". "Eso mata. Arruina casas. Se encuentra a escala industrial", ha recalcado el mandatario.

El presidente de Ucrania ha asegurado que Naciones Unidas ha fracasado en el intento de evitar la agresión contra su país, pero ha afirmado que espera que la organización ayude a resolver el conflicto mediante el despliegue de una fuerza multinacional en Donbás.

"Una misión con un fuerte mando y amplias responsabilidades para ayudar a traer la paz en tierra ucraniana", ha señalado. "Contamos firmemente con una mayor progreso en este importante asunto", ha manifestado.