La prefectura de París prolonga hasta el lunes el toque de queda en zonas del centro de la capital

Imagen de archivo de protestas en Francia - Kiran Ridley/AFP/dpa

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Prefectura de Policía de París ha anunciado la prórroga hasta el lunes por la mañana del toque de queda que rige desde las 23.00 hasta las 06.00 horas en ciertas zonas de la capital francesa.

De conformidad con las instrucciones del primer ministro, Sébastien Lecornu y del ministro del Interior, Laurent Nuñez, "la Prefectura ha emitido una ordenanza que establece el toque de queda, prohibiendo la presencia de mayores y menores" en las zonas designadas.

Estas restricciones siguen afectando a "los perímetros de la plaza de la República y el barrio de Les Halles", ha especificado la Policía en una publicación en redes sociales.

Esta decisión tiene lugar después de que el presidente del país, Emmanuel Macron, declarara su intención de restrigir todas las movilizaciones de organizaciones no sindicales, incidiendo en que la "recomendación general" es que no haya manifestaciones los próximos días.

En las últimas horas se han dado a conocer prohibiciones en Montpellier, Marsella, Niza, ciertas zonas de Saint-Étienne y Roanne, así como en Nantes.

Además, los museos parisinos del Louvre, Orsay, Picasso y el Grand Palais permanecerán excepcionalmente cerrados el sábado debido a las manifestaciones previstas en la capital, según anunció el Ministerio de Cultura.