El presidente de Israel alerta del peligro de la "violencia política" para la democracia de cara a los comicios

Archivo - El presidente de Israel, Isaac Herzog. - James Manning/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha alertado este jueves de que la "violencia política" supone un peligro para la democracia en el país y ha condenado las amenazas vertidas contra altos cargos y personas que han sido elegidas en las urnas de cara a los comicios que tendrán lugar la próxima semana.

Así se ha pronunciado con motivo de la ceremonia conmemorativa por el asesinato de Isaac Rabin en 1995 a manos de un ultranacionalista tras participar en un mitin a favor de los Acuerdos de Oslo. "Treinta y un años después de aquel horrible asesinato, todavía hay personas en Israel que se atreven a pronunciar amenazas espantosas sobre asesinar a cargos electos, desde el primer ministro hasta ministros, diputados y líderes políticos", ha lamentado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "no hay lugar para la violencia política en un país civilizado". "No lo hay, y punto", ha aseverado, antes de expresar su alarma por los carteles colgados en las proximidades de algunas carreteras del país, en las que se ha pedido la puesta en libertad del autor confeso de aquel crimen, Yigal Amir, que tenía entonces 25 años.

"La mera posibilidad de que un llamamiento así pueda aparecer en un espacio público y ser recibido con indiferencia debería quitarnos el sueño", ha expresado Herzog, que ha insistido en que "el asesino no debe ser puesto jamás en libertad". "Debe pasar el resto de su vida en prisión", ha manifestado.