El presidente de Italia condena la "violencia inaceptable" del fin de semana

El presidente italiano, Sergio Mattarella (archivo) - Quirinale Press Office/Paolo Gia / Zuma Press / Eu

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente italiano, Sergio Mattarella, ha condenado este lunes la "violencia inaceptable" y "repentina" ocurrida durante el fin de semana que ha atribuido a "individuos no identificados".

"Toda violencia es inaceptable", ha afirmado Mattarella en un discurso en el que ha pedido "un análisis inteligente y exhaustivo" y "una vigilancia atenta".

Mattarella ha comparecido en Imperia, la asamblea de la Unión de Provincias Italianas, y ha llamado la atención sobre la juventud de los responsables de los altercados. "Se trata de una situación que plantea interrogantes que merecen reflexión desde diversas perspectivas", ha apelado.

El mandatario italiano ha tenido unas palabras para los policías heridos en los disturbios. "La nación expresa su total solidaridad con la policía, especialmente con los casi 200 agentes que resultaron heridos en los últimos días", ha señalado.

Como objetivo, plantea "garantizar condiciones seguras que aseguren el desarrollo pacífico de la vida en nuestras comunidades, en ciudades y pueblos, donde cualquier tipo de violencia es inaceptable".

El Gobierno italiano ha convocado un Consejo de Ministros para este martes para abordar un nuevo decreto con medidas sobre el orden público en respuesta a los disturbios ocurridos durante el fin de semana.