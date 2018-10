El presidente macedonio revela que no votará en el referéndum sobre el acuerdo con Grecia

Publicado 24/09/2018 9:23:41 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Macedonia, Gjorge Ivanov, ha anunciado que no participará el 30 de septiembre en el referéndum sobre el acuerdo suscrito con Grecia para zanjar la disputa entre los dos países por el nombre oficial que debe tener la que, a día de hoy, sigue siendo en la mayoría de foros la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Los macedonios están llamados a las urnas el 30 de septiembre para votar si apoyan o rechazan el pacto firmado en junio por los gobiernos de Zoran Zaev y Alexis Tsipras. La consulta es consultiva, pero su resultado podría ser clave para un proceso de ratificación política que se atisba complicado, en la medida en que contempla cambios en la Constitución de Macedonia.

Zaev y su Gobierno, socialdemócrata, han hecho campaña en favor del 'sí', mientras que el 'no' tiene entre sus principales voces la del jefe de Estado. Ivanov, que ya se había expresado en contra del acuerdo en reiteradas ocasiones, ha revelado durante un discurso ante la diáspora en Nueva York que no participará en el referéndum del domingo.

En este sentido, y aunque considera que el ingreso en la UE y la OTAN es un objetivo político clave para el país, considera que el acuerdo suscrito con Grecia representa una injerencia en asuntos internos y añade "polarización" a un país que "tiene derecho a llamarse por su nombre"

También ha cuestionado que se intente vender el referéndum como un primer paso hacia la integración en la UE y la OTAN, en la medida en que estas adhesiones no llegarán "por defecto", sino solo mediante la adopción de otras reformas y una mejora de la lucha contra la corrupción y el clientelismo político.

"He tenido dos veces el apoyo de los ciudadanos, no para cambiar la Constitución con el objetivo de cambiar el nombre constitucional (del país) y no para aceptar ideas y propuestas que ponen en peligro la identidad nacional, la especificidad de la nación macedonia, el idioma y el modelo de coexistencia", ha advertido, según la web de la Presidencia.

"No renunciaré a esa promesa. Por este motivo, no saldré a votar el 30 de septiembre", ha anunciado durante su discurso, en el que ha apelado al derecho de los ciudadanos a decidir si participan o no en el proceso o incluso optan por el "boicot", como han hecho destacados dirigentes de la oposición.

Los sondeos anticipan en principio una victoria del 'sí' en la consulta, pero para tener en cuenta los resultados es necesario que participe más del 50 por ciento de los votantes registrados, algo que no parece tan claro. Una vez superada esta fase, llegaría el turno del Parlamento, donde cualquier cambio constitucional requiere de una mayoría de dos tercios.