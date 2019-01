El presidente del Parlamento sueco concede a Lofven más tiempo para negociar su acuerdo de gobierno

Publicado 14/01/2019 15:25:29 CET

El presidente del Parlamento de Suecia, Andreas Norlen, ha aplazado al miércoles la designación de un candidato a primer ministro, después de que el actual jefe del Gobierno en funciones, Stefan Lofven, no haya logrado conformar una mayoría clara por las dudas expresadas por uno de sus teóricos socios.

Norlen se ha reunido este lunes con representantes de los distintos partidos, con vistas a zanjar la parálisis en que ha quedado sumido el país desde las elecciones de septiembre. En dichos comicios, los bloques de centro-izquierda y centro-derecha quedaron a solo un escaño de distancia, con los ultraderechistas Demócrata Suecos como espectadores de excepción.

Lofven anunció el viernes un acuerdo con verdes, centristas y liberales para poder seguir como primer ministro, pero entre todos no suman una mayoría en el Parlamento. El Partido de la Izquierda, de quien depende el futuro de dicho pacto, se ha desmarcado pese a haber respaldado al líder socialdemócrata en la pasada legislatura.

El líder del Partido de la Izquierda, Jonas Sjostedt, ha confirmado ante los medios que por ahora mantiene el 'no' a Lofven, al considerar "totalmente inaceptable" el actual escenario. En este sentido, ha lamentado ante los medios que su formación no tenga "ninguna influencia" en el futuro político del país nórdico, si bien no descarta un cambio de postura en los próximos días.

En vista de estas discrepancias, el presidente parlamentario ha optado por suspender el anuncio del candidato, previsto para este mismo lunes, y aplazarlo al miércoles para que los partidos tengan 48 horas más para "resolver sus problemas". La votación sobre el candidato queda también aplazada dos días y tendrá lugar en principio el viernes, 21 de enero, informan medios locales.

Norlen ya había expresado su deseo de zanjar este mes el estancamiento, bien con el nombramiento de un primer ministro o con la convocatoria de elecciones anticipadas. Tanto Lofven como su principal rival, el líder del Partido Moderado, Ulf Kristersson, ya han visto rechazadas en una ocasión sus respectivas candidaturas a dirigir el Ejecutivo y solo restan dos intentos.