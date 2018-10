El presidente de Perú recalca que no "sacrificará" la lucha contra la corrupción en un posible acuerdo con la oposición

Actualizado 29/10/2018 23:29:28 CET

LIMA, 29 (Reuters/EP)

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha recalcado este lunes que no "sacrificará" la lucha contra la corrupción en un posible nuevo pacto con la oposición, que ha prometido evitar las disputas en momentos en que su líder Keiko Fujimori podría ir a prisión.

Vizcarra, en una conferencia con la prensa extranjera, ha afirmado que la oposición lo ha tratado "muy duro" en los siete meses de su Gobierno y que espera dialogar no sólo con el partido Fuerza Popular de Fujimori, sino con todos los grupos políticos para sacar adelante leyes pendientes en el país.

"Hay temas en los cuales no podemos transar, la lucha contra la corrupción, no podemos sacrificar la lucha contra la corrupción por un afán de evitar una confrontación, tenemos que correr el riesgo", ha manifestado el mandatario desde el Palacio de Gobierno.

Desde hace varios meses el país esta inmerso en un fuerte choque del partido opositor Fuerza Popular contra el Gobierno de Vizcarra, que en su lucha contra la corrupción logró la aprobación del Congreso de una reforma judicial y política, que ahora deberá ser refrendada en un referéndum el 9 de diciembre.

Sin embargo, el partido opositor prometió la semana pasada evitar las confrontaciones mientras Fujimori hace frente a una investigación que podría enviarla a prisión durante tres años por las acusaciones de presunto blanqueo de activos y aportes ilegales a su conglomerado de parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Con Fujimori en prisión no queda claro quién dirigirá el partido derechista, con mayoría en el Congreso. A inicios de mes, la organización sufrió otro golpe después de que fuera anulado el indulto al expresidente Alberto Fujimori --padre de Keiko-- y se ordenara que cumpla prisión por abusos de los Derechos Humanos.

"Yo estoy siete meses como presidente y he recibido calificativos de todo tipo", ha sostenido Vizcarra. "Nos han tratado de una manera dura cuando hemos discrepado diciendo que estas reformas se vayan a no sé dónde (...) y recién me entero de los adjetivos, de traidor, mentiroso y malnacido", ha agregado.

"La propuesta (de diálogo) no viene de Keiko Fujimori, la propuesta es nuestra", ha resaltado el presidente del país sudamericano. La tensiones políticas ya estarían afectando las decisiones de inversión, según el presidente de Banco Central peruano.

Respecto a la situación del expresidente Alberto Fujimori, que está internado en una clínica por un problema de su salud, Vizcarra ha argumentado que, en caso de que sea presentado nuevamente un pedido de indulto humanitario, como lo ha anunciado Fuerza Popular, su Gobierno lo evaluaría como toda iniciativa ajustada a la ley.

"Pero no hay actualmente ningún pedido formal al respecto, así que no podemos opinar mientras sea un trascendido", ha matizado. Así, ha reiterado que las autoridades responderán "en el momento" en el que dicha petición sea presentada.

Vizcarra rechazó la semana pasada un proyecto de ley del Congreso que buscaba que los adultos mayores presos puedan cumplir su condena mediante vigilancia electrónica, medida que iba a favorecer a Alberto Fujimori.