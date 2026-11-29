Archivo - El presidente de las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen, Rashad al Alimi (archivo) - President Rashad Al Alimi apaim / Zuma Press / Eu

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen, Rashad al Alimi, ha augurado este domingo que las fuerzas gubernametales, apoyadas por la coalición internacional liderada por Arabia Saudí, romperán el cerco de las milicias hutíes sobre Taiz como primer paso para recuperar la capital, Saná, en manos de los insurgentes desde 2014.

"Nos comprometemos a romper el bloqueo de Taiz y a abrir su camino hacia Lahj y Adén", ha afirmado Al Alimi, que ocupa formalmente el cargo de jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial.

"Nuestras fuerzas, con el apoyo de la coalición que respalda la legitimidad, son capaces de recuperar la iniciativa. Procederemos con la Operación Amanecer de Yemen para poner fin al golpe de Estado y restaurar las instituciones estatales en Saná", ha asegurado.

Al Alimi ha lanzado además un guiño a los separatistas suryemeníes que apoyan formalmente al Gobierno que lidera. "Reafirmamos el derecho de los habitantes de las provincias del sur a una solución justa a su problema, de acuerdo con lo que ellos decidan", ha aputnado.

Por su parte, el portavoz de la coalición internacional liderada por Riad, Turki al Malik, ha reconocido que los hutíes están a apenas 60 kilómetros de Adén, principal ciudad del sur del país y sede del Gobierno tras abandonar Saná..

"Están a 60 kilómetros de Adén. Creo que los hutíes cometerían un grave error si atacan la capital provisional de Adén porque el Adén fue una línea roja en 2015", ha señalado. "Marib fue una línea roja para la coalición y Adén será una línea roja también ahora", ha añadido.

Al Malki ha advertido que "haremos lo que sea necesario para apoyar al Gobierno de Yemen y proteger al pueblo yemení, especialmente al pueblo del sur".

En cualquier caso, ha dejado la puerta abierta a una solución negociada. "La guerra podría terminar mañana mismo si los hutíes deciden ir por el camino de la hoja de ruta con el Gobierno de Yemen. Todo el mundo sabe que es una guerra yemení. No es nuestra guerra", ha explicado.