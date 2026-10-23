El primer ministro de Albania defiende la actuación policial durante las protestas y critica a la prensa

Archivo - El primer ministro de Albania, Edi Rama. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha defendido este viernes la actuación policial durante las protestas estudiantiles registradas desde hace más de una semana en el país y ha criticado a los medios de comunicación, a los que ha acusado de "glorificar y relativizar" los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

En una rueda de prensa, el mandatario, al que los manifestantes han exigido presentar su dimisión en el marco de las manifestaciones, ha apuntado que Albania y los albaneses "están siendo bombardeados con la falsa idea de que los estudiantes inocentes e idealistas están siendo víctimas de la violencia policial".

"Es una tergiversación dramática y manipuladora de una realidad completamente distinta", ha afirmado Rama, al tiempo que ha dicho haber compartido los informes sobre el saldo de heridos durante las marchas, que apuntan a un mayor número de personas afectadas entre las filas policiales.

"Repito: ya llegará el momento de hablar sobre los medios de comunicación corruptos. Hoy estoy aquí para exponer un aspecto que mencioné anteriormente, lo cual me valió burlas e insultos, al interpretarse como un comentario ofensivo hacia los estudiantes. Desde que comenzó la protesta masiva y pacífica, he reconocido que las razones para manifestarse son legítimas y pueden ser innumerables", ha sostenido.

Sin embargo, ha continuado, "desde el principio ha existido un hecho que ha quedado patente en toda su magnitud" que es que "la escalada de violencia ha sido preparada durante meses". "La Policía dispone de datos sobre la entrada de máscaras y explosivos a través de la aduana, así como información sobre la organización de grupos vinculados al movimiento Antifa e Irán", ha recalcado.

INVITACIÓN AL DIÁLOGO

Además, Rama ha vuelto a invitar a los estudiantes al diálogo, aunque ha advertido de que "habrá consecuencias" penales para quienes "hayan decidido recurrir a la violencia" durante las protestas en la capital, Tirana.

Así, ha dicho estar dispuesto a "debatir con cualquiera que piense de forma distinta, en cualquier lugar y en cualquier momento, siempre y cuando la discusión se desarrolle sin violencia". "Una y otra vez, la invitación al diálogo y la disposición a reunirme con cualquiera que busque y crea en el diálogo siguen sobre la mesa. Estoy listo, en cualquier lugar y en cualquier momento, para conversar con aquellos que creen que Albania debe mejorar", ha declarado.

El primer ministro albanés ha arremetido además contra los manifestantes que han "atacado propiedades públicas y privadas y han obstaculizado la vida cotidiana de los ciudadanos", al tiempo que ha acusado a "personas con el rostro cubierto" de "utilizar a los estudiantes para otros fines".