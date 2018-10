La primera ministra de Perú denuncia que la moción de censura es "una amenaza permanente que hace daño al país"

Publicado 06/03/2018 6:58:43 CET

La primera ministra de Perú, Mercedes Araóz, ha denunciado que la oposición "utiliza falsedades" para intentar destituir al presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, y ha aseverado que la "moción de censura es una amenaza permanente que hace daño al país".

Araóz ha afirmado que la posibilidad de que se produzca una moción de censura en el país perjudica gravemente a Perú dado que genera una sensación de inestabilidad política, según ha recogido el diario local 'El Comercio'.

"La vacancia es una amenaza permanente que le hace mucho daño a un país que desde el 2000 está en democracia. Plantea una incapacidad moral permanente por algo que ya se debatió", ha expresado la primera ministra, que ha afirmado que el Gobierno continúa trabajando sin distracciones a pesar de la inseguridad que genera la cuestión.

Por otra parte, Araóz ha alabado la decisión de la embajadora de Perú en Reino Unido, Susana de la Puente, de ponerse a disposición de la Fiscalía para aclarar las cuestiones pertinentes en el marco del escándalo de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

"Sé que (Susana de la Puente) envió una carta y sé que es una buena disposición. Si ella es convocada por la Fiscalía vendrá", ha aseverado. En este sentido, ha destacado que la población merece una investigación limpia sobre el presunto pago de sobornos por parte de Odebrecht.

Araóz ha cuestionado la posición adoptada por algunos diputados de Fuerza Popular, como Miguel Torres, a los que ha acusado de no considerar urgente la disposición de una norma que sustituya al polémico Decreto de Urgencia 003, cuyo objetivo principal era asegurar la continuidad de proyectos de inversión en casos de corrupción mediante la creación de un fideicomiso.

"No les interesa el país. Les interesa bloquear cualquier posibilidad de recuperación del país, no importa con tal de tener el poder y la capacidad de afectar el desarrollo. Es lamentable que no les apure un tema de urgencia nacional", ha manifestado.

Aun así, se ha mostrado optimista y ha expresado que espera lograr el respaldo de las bancadas políticas que están a favor de la norma. "Es una legislación que necesita ser aprobada porque la actividad económica no puede parar. Hay 30.000 millones de soles (7.400 millones de euros) en proyectos de inversión que deben ejecutarse", remarcó.

Este mismo lunes, el partido opositor Nuevo Perú ha anunciado que comenzará a recoger firmas para ultimar la nueva moción de censura contra Kuczynski que la bancada de la formación espera presentar con el apoyo del Frente Amplio, Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP).