El principal partido opositor de Bulgaria presenta una nueva moción de censura contra el Gobierno

Publicado 15/10/2018 20:43:14 CET

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El principal partido opositor de Bulgaria ha presentado este lunes una nueva moción de censura contra el Gobierno del país en torno a las propuestas del Ejecutivo para la reforma del sector sanitario.

El Partido Socialista de Bulgaria (BSP) ha dicho que la moción gira en torno a la reforma y a los actuales problemas a los que hace frente el sector, según ha informado la agencia local de noticias Sofia.

La líder de la formación, Kornelia Ninova, ha resaltado que la situación del sector sanitario es mala en el país y ha acusado al Ejecutivo de no tomar medidas para mejorarla.

"Cientos de miles de búlgaros no pueden recibir tratamiento médico porque no tienen acceso a un doctor o a un hospital o no tienen dinero para el tratamiento", ha dicho, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.

El partido cuenta con 79 de los 240 parlamentarios, suficientes para poder presentar la moción, que será la tercera que pone sobre la mesa contra el actual Gobierno. Las otras dos fracasaron en el Parlamento, donde la coalición gubernamental cuenta con una escueta mayoría.