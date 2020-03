Putin niega estar "cansado" del Kremlin porque lo considera su "destino"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que no está "cansado" del cargo, alegando que no lo considera como un trabajo más sino como parte del "destino", en pleno debate por la posición que pueda ocupar una vez haya expirado su actual mandato en 2024.

"¿Cómo puede alguien estar cansado de ello? Solo lo disfruto", ha afirmado Putin durante una reunión con representantes de la sociedad civil en la región de Ivanovo, según la agencia de noticias oficial Sputnik.

"Cualquier otra persona en mi lugar no lo consideraría como un trabajo, sino como un destino y es así como lo percibo", ha añadido, en un discurso en el que ha agradecido el apoyo de la ciudadanía ya que, en caso de no contar con él, "no habría podido hacer nada".

Putin ha descartado que vaya a reformar la Constitución para lograr un nuevo mandato más y este viernes ha insistido en la necesidad de "garantizar la rotación del poder", a pesar de que al mismo tiempo considera necesario que Rusia goce de "estabilidad" en términos políticos.

"Sin un poder presidencial fuerte el país se pondrá mal, no tenemos partidos políticos sostenibles", ha declarado Putin, que aún no ha dejado claro cuál será su papel tras abandonar el Kremlin.

Sí ha aclarado, no obstante, que no encabezará el Consejo de Estado, un órgano que actualmente dirige el presidente y que saldría reforzado de la reforma constitucional que precisamente ha promovido Putin. En su opinión, mantener este cargo derivaría en "una dualidad de poderes" y sería "destructivo" para el país.

Los rusos están llamados a votar el 22 de abril la nueva Carta Magna, que incluirá entre los principales cambios la potestad del Parlamento para nombrar al Gobierno. Actualmente, corresponde al presidente designar a los miembros del Ejecutivo, incluido el primer ministro.