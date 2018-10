La radio, una aliada frente al matrimonio infantil

FIRMA: JESSICA VASSIE / GIRLS NOT BRIDE

Las series radiofónicas permiten llegar a una amplia audiencia y contribuir a cambiar las actitudes de familias y comunidades

Organizaciones miembro de Girls Not Brides recurren a este medio, la principal fuente de información y entretenimiento en muchos países

-

El matrimonio infantil sigue siendo una realidad para millones de niñas en los cinco continentes pese a los esfuerzos para acabar con esta práctica, que tiene un grave impacto en el futuro de las niñas, no solo porque las suele alejar de la escuela sino por las consecuencias para su salud y su bienestar, ya que suele convertirlas en madres tempranas. Para combatirlo, cualquier instrumento puede ser de utilidad y la radio se ha convertido en un potente aliado.

"Cada año, 15 millones de niñas en todo el mundo son casadas antes de cumplir los 18 años", lamenta Lakshmi Sundaram, directora ejecutiva de Girls Not Brides, una alianza mundial que agrupa a más de 800 organizaciones de 95 países con un objetivo común: acabar con el matrimonio infantil, que en muchas comunidades se practica desde "hace generaciones" y es visto como "la norma".

Esta práctica, que "priva a las niñas de sus derechos y de su infancia, a menudo significa el final de su educación formal y el inicio de su vida como esposa y madre, con las profundas consecuencias físicas y emocionales que ello tiene", denuncia Sundaram en una entrevista concedida a Europa Press.

Para plantar cara a este problema es fundamental lograr un "cambio de actitudes" y que tanto las familias como las comunidades dejen de ver en el matrimonio infantil como lo adecuado o la mejor salida para ellos y sus hijas. En este sentido, la radio local se ha convertido en un "modo extremadamente efectivo" de hacer llegar información a la población, explica Sundaram.

"En muchos de los países con las tasas más altas de matrimonio infantil, la radio es a menudo la principal fuente de entretenimiento e información, especialmente en las zonas rurales y remotas", subraya la directora de Girls Not Brides. "Por tanto, las retransmisiones de radio pueden ser una manera efectiva de llegar a una gran cantidad de niñas en riesgo y casadas, así como a sus familias", añade.

En general, suelen ser programas dramáticos en los que se cuentan las historias de personajes con los que pueden sentirse identificados y "de repente la audiencia puede ver las cosas desde las perspectivas de otras personas, como la niña presionada para casarse porque es lo que se espera de ella, la familia que tiene problemas para llegar a fin de mes y ve en el matrimonio de la hija un gasto a corto plazo con beneficios a largo plazo, o la adolescente atrapada en un matrimonio abusivo".

LOS PERSONAJES SE CONVIERTEN EN MODELOS DE INSPIRACIÓN

"Muchos de los personajes de estos programas terminan convirtiéndose en un modelo de roles inspiradores para chicas, chicos, sus padres y las comunidades en su conjunto", subraya Sundaram. De ahí el que varios de los miembros de Girls Not Brides hayan apostado por esta vía para concienciar contra el matrimonio infantil.

Uno de ellos es Population Media Center (PMC), que produce series dramáticas, tanto de radio como de televisión, en numerosos países y entre cuyos objetivos está combatir esta práctica. "Las series dramáticas en la radio tienen un alcance único entre las audiencias rurales, donde el desarrollo social y los indicadores de salud, incluido el matrimonio infantil, son los peores", destaca el presidente de PMS, Bill Ryerson, en declaraciones a Europa Press.

Los programas que PMC ha realizado en distintos países, y en especial sus protagonistas, "han cambiado las actitudes sobre el valor inherente de las niñas, su derecho a la educación y su derecho a elegir a su marido una vez lleguen a la edad adulta", explica. Han podido constatar que en los casos donde ha habido una gran audiencia se ha constatado una "dramática reducción en la aceptación de prácticas tradicionales dañinas, como el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina".

En Nigeria, por ejemplo, el serial 'Ruwan Dare' (Lluvia de medianoche) que se emitió en el norte del país, tuvo un impacto considerable, puesto que el 72 por ciento de la población entre 15 y 59 años había escuchado al menos una vez por semana el programa. Como resultado, el doble de oyentes que los que no conocían el programa defendían que las niñas no deben casarse antes de los 19 años y el 84 por ciento de los oyentes consideraban que debían seguir su educación, frente al 79 por ciento de los no oyentes.

Según cuenta Ryerson, han sido muchas las niñas que han evitado verse sometidas al matrimonio infantil las que "han escrito para dar las gracias a PMC por el programa que cambió su suerte". Por ello, asegura el presidente de la organización, quieren seguir desarrollando este tipo de programas "en tantos países como nuestros recursos nos lo permitan".

AYUDANDO A LAS NIÑAS A SALIR DE SU MATRIMONIO FORZADO

Women for Equal Chances (WEC, Mujeres por la Igualdad de Condiciones) es una organización congoleña liderada por mujeres que también ha hecho de la radio una aliada en su lucha contra el matrimonio infantil. Gracias a ello, Chakupewa pudo volver a casa de su madre, tras casarse obligada a los 17 años y después de que su marido la abandonara por una mujer más joven cuando tuvo el tercer hijo.

Inicialmente, su madre se negó a permitirla volver, responsabilizándola de lo ocurrido. Pero tras escuchar el programa de WEC se dio cuenta del daño que había hecho a su hija al casarla tan joven. Ahora, Chakupewa vive con su madre y se ha convertido en una de las actrices que ayuda en los programas de WEC para concienciar en contra del matrimonio infantil.

La historia de Salama es similar. Su familia la obligó a casarse con 15 años tras descubrir que estaba embarazada. Pero la situación pronto empeoró ante la falta de dinero a la que se enfrentaba la pareja. Salama quería volver con su familia, pero sus padres se negaban. Entonces, una delegación de WEC visitó la iglesia local para hablar del matrimonio infantil y la joven les pidió ayuda.

"WEC fue a casa de mis padres e intentó convercerles de que me permitieran volver a casa. Resulta que mi madre había estado escuchando su programa sobre las consecuencias del matrimonio infantil en la radio y por eso me dieron la bienvenida de vuelta", explica Salama, que también participa ahora en los programas de la organización.

El Foro Nacional de Radios Comunitarias (FORCOM) es una organización que trabaja con el mismo objetivo en Mozambique. Escuchar uno de sus programas cambió la vida de Mariamo. Casada con 14 años por sus padres con un hombre de 36, se vio obligada a abandonar la escuela para hacerse cargo de la casa y fue víctima de violencia física y psicológica a manos de su marido.

"Pensé que el matrimonio me daría un mejor futuro pero pasé mucho tiempo sufriendo", lamenta Mariamo. Hasta que un día escuchó uno de los programas de FORCOM y les pidió ayuda. Gracias a la organización, pudo dejar su matrimonio y volver a estudiar. Ahora, usa su experiencia para ayudar a otras niñas haciendo campaña para reclamar leyes más duras contra el matrimonio infantil en su país.

"Por supuesto, los programas de radio solo son una parte de la imagen y tienen que formar parte de un enfoque más amplio para acabar con el matrimonio infantil", sostiene la directora ejecutiva de Girls Not Brides. "Esto incluye empoderar a las niñas para que entiendan y ejerzan sus derechos, y garantizar que tienen acceso a educación, atención sanitaria y protección legal", puntualiza.