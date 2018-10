RDC no celebrará el desfile por el día de la Independencia por motivos de seguridad

Actualizado 29/06/2017 14:21:01 CET

KINSHASA, 29 Jun. (Reuters/EP) -

República Democrática del Congo (RDC) no celebrará su desfile anual militar por el día de la Independencia este viernes por motivos de seguridad, según ha anunciado este jueves un asesor del presidente del país, Joseph Kabila.

El desfile del día de la Independencia, que se ha celebrado en los tres últimos años, suele ir acompañado de eventos festivos para conmemorar el fin del régimen colonial británico en 1960 y se ha usado para mostrar las últimas adquisiciones de armamento por parte del país. El desfile también fue cancelado en 2012 y 2013 durante la guerra con la rebelión M23.

Pero la creciente violencia obra de las milicias, una creciente crisis humanitaria y una serie de fugas de prisiones han incrementado la tensión política existente en el país después de que Kabila se negara a abandonar el cargo cuando expiró su mandato el pasado diciembre.

Su vicejefe de gabinete, Jean-Pierre Kambila, ha indicado a Reuters que no habrá desfile militar el 30 de junio "por motivos de seguridad", pero no ha entrado en detalles. No obstante, ha aclarado que lo más probable es que Kabila sí ofrezca un discurso televisado.

Miles de reclusos se han escapado de prisión este año, incluidos unos 4.000 que lo hicieron de la principal prisión de máxima seguridad de Kinshasa el mes pasado. En respuesta, la Policía y el Ejército han establecido controles durante la noche en el distrito financiero de Gombe de la capital.

Entretanto, los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y la milicia Kamuina Nsapu en la región de Kasai, en el centro del país, han dejado más de 3.300 muertos y forzado a 1,3 millones de personas a abandonar sus hogares desde agosto.