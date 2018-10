Al menos un muerto y 12 heridos tras múltiples explosiones de gas en varias localidades cerca de Boston

Actualizado 14/09/2018 9:58:07 CET

Al menos una persona ha muerto y otras doce han resultado heridas tras una serie de explosiones e incendios que se han registrado este jueves en decenas de casas y edificios en tres ciudades al norte de Boston, debido a la presión de gas, provocando la evacuación de varios barrios en los que había olor a gas, según ha informado la Policía estatal de Massachusetts.

Leonel Robson, de 18 años, ha muerto en el hospital general de Massachusetts después de que una chimenea cayera en el vehículo en el que viajaba tras una explosión, según ha informado la Fiscalía del Condado de Essex en declaraciones recogidas por la cadena estadounidense NBC News.

Hasta el momento, Robson es la única víctima mortal por las explosiones. Las imágenes emitidas por las cadenas de televisión muestran a los bomberos luchando contra las llamas que envuelven viviendas en las localidades de Lawrence, Andover y North Andover, que se encuentran a alrededor de 40 kilómetros al norte de Boston.

Las calles se han oscurecido después de que las empresas eléctricas cortaran la electricidad y el servicio de gas en la zona para evitar más explosiones.

Al menos diez personas han resultado heridas en Lawrence y están siendo tratadas por problemas desde inhalación de humo hasta por traumatismos, en el hospital general de la ciudad. Entre los heridos uno se encuentra en estado crítico y otro en estado grave, según funcionarios del hospital.

En Andover, otras dos personas han resultado heridas, entre ellas un bombero, según el portavoz de la ciudad, John Guilfoil. El Departamento de la Policía de la ciudad ha anunciado que ya se han extinguido 35 incendios en Andover.

Los investigadores de incendios sospechan que la "sobrepresurización de una tubería de gas" ha sido la causa de las explosiones e incendios, según ha afirmado el jefe de bomberos de Andover, Michael Mansfield.

"Este ha sido un evento abrumador", ha recalcado Mansfield. "Este evento no termina esta noche. Probablemente continuará otra semana, una semana y media", ha añadido.

La Policía estatal ha registrado 70 incendios y explosiones. Alrededor de 50 departamentos de bomberos han respondido a la emergencia, según John McArdle, jefe de bomberos de Plaistow, en New Hampshire.

"Estamos pidiendo a todos lo que tengan gas en sus viviendas que las abandonen hasta nuevo aviso", ha afirmado el administrador de la ciudad de North Andover a una cadena de televisión local.

El alcalde de Lawrence, Dan Rivera, ha anunciado a la cadena WBZ: "Lo que conocemos es que se han producido múltiples explosiones, fuegos y que se están produciendo a lo largo de la ciudad". Rivera ha advertido de que los locales que hayan detectado olores extraños deberían abandonar sus hogares.

La Policía estatal ha instado a los residentes atendidos por la empresa Columbia Gas a evacuar sus viviendas, diciendo que la empresa estaba reduciendo la presión sobre sus líneas y que llevaría "algo de tiempo" para cortar todos los servicios.

