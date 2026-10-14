Reino Unido acusa a Argentina de buscar "intimidar a empresas" al pedir el bloqueo de un proyecto petrolero en Malvinas

Archivo - El ministro de Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband - Leon Neal/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha rechazado este martes como "intentos de Argentina de intimidar a empresas y particulares" en las islas Malvinas la solicitud de Buenos Aires ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para la imposición de "medidas provisionales" a fin de evitar la explotación de recursos por parte de Reino Unido, especialmente en el marco del proyecto 'Sea Lion'.

"Los intentos de Argentina de intimidar a empresas y particulares que llevan a cabo actividades comerciales legítimas son inaceptables", ha manifestado el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, en un comunicado "sobre las acciones de Argentina respecto a las islas Malvinas".

En dicha nota, el jefe de la diplomacia de Reino Unido ha reivindicado que "las empresas deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin verse amenazadas por la coerción política".

Asimismo, y en línea con las demás comunicaciones emitidas por Londres acerca de la disputa de Buenos Aires por la soberanía del archipiélago, Miliband ha remarcado que el Ejecutivo de Reino Unido "siempre" defenderá a "los habitantes de las islas Malvinas, su derecho a determinar su propio futuro y su derecho a buscar un desarrollo económico legítimo".

La cartera británica de Exteriores ha respondido de este modo la "solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte de Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte" presentada por el Gobierno argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, como anunciaba horas antes el propio jefe de la Casa Rosada, Javier Milei, en un comunicado.

Este paso "busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por Reino Unido agraven la controversia reconocida por Naciones Unidas", ha afirmado el mandatario, que ha incidido en los "legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía" de la República Argentina "sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes".

Por su parte, el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, ha recalcado que esta solicitud "sin precedentes" pide al tribunal que Reino Unido "impida el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del denominado proyecto 'Sea Lion'", así como que "se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de Argentina".