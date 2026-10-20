Reino Unido aumenta el apoyo militar a Arabia Saudí con el despliegue de cazas para misiones "defensivas"

Archivo - El ministro de Defensa británico, Wes Streeting. - James Manning/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades británicas han informado este martes de que proporcionarán a Arabia Saudí ayuda militar con el despliegue de cazas 'Typhoon' de la Real Fuerza Aérea para misiones "defensivas" con el objetivo de proteger las ciudades saudíes y las infraestructuras de vital importancia a nivel nacional en pleno recrudecimiento del conflicto con los rebeldes hutíes de Yemen.

El Gobierno de Reino Unido ha indicado en un comunicado que proporcionará "apoyo militar defensivo adicional" a Riad ante el aumento de los ataques y ha explicado que llevará a cabo "misiones aéreas de defensa" con estos aviones, que "no realizarán ataques ofensivos contra los hutíes".

"Se proporcionará un 'A400M' de la Real Fuerza Aérea para facilitar el transporte de material de defensa dentro de Arabia Saudí, junto con el despliegue de asesores militares británicos que prestarán apoyo a los altos cargos de Estado Mayor saudí", recoge el texto.

Así, ha afirmado que este apoyo "se suma a la contribución militar defensiva que Reino Unido ya presta a Arabia Saudí, incluido el despliegue de equipos de defensa aérea para proteger contra ataques de misiles y drones". "También incluye una ampliación del apoyo de reabastecimiento en vuelo para las operaciones aéreas defensivas saudíes, entre otras cosas para neutralizar los objetivos militares hutíes que amenazan a los pueblos saudí y yemení", ha detallado.

"La escalada de violencia en el Golfo puede tener graves repercusiones en el propio Reino Unido, provocando un aumento del coste de la vida, interrumpiendo el suministro energético y generando costes para las empresas británicas. Además, está causando estragos entre la población civil de Yemen", sostiene el documento.

El ministro de Defensa del país, Wes Streeting, ha alertado de que los intentos de los hutíes de "desestabilizar la región y socavar la seguridad y la estabilidad de Oriente Próximo" son "inaceptables". "Este comportamiento imprudente agrava la ya devastadora crisis humanitaria de Yemen", ha lamentado.