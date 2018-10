Reino Unido despliega militares en el lugar del incidente del ex espía ruso y analiza la tumba de su mujer

Publicado 09/03/2018 14:22:13 CET

Los militares se encargarán de retirar vehículos y objetos que puedan estar contaminados

El Gobierno británico ha decretado el despliegue de unos 180 militares para investigar el incidente en el que el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia quedaron inconscientes tras exponerse a un agente nervioso el 4 de marzo en Salisbury, al tiempo que se analizan las tumbas de la mujer y un hijo del ex agente doble, para determinar si sus fallecimientos tienen alguna relación, ha informado el diario 'The Guardian'.

El despliegue de los 180 uniformados, incluidos militares del cuerpo de Marines, tiene como objetivo retirar las pruebas que puedan estar contaminadas por la sustancia que dejó inconscientes al ex espía ruso y su hija, que siguen ingresados en estado comatoso y con pronóstico muy grave en un hospital.

Skripal, de 66 años, y su hija Yulia, de 33, fueron encontrados el 4 de marzo inconscientes en un banco cercano al centro comercial The Maltings en la localidad de Salisbury y, desde entonces, están ingresados en una unidades de Cuidados Intensivos de un centro médico.

La investigación de este grave incidente se amplió el jueves, cuando la Policía decidió abrir las tumbas de Liudmila y Alexander, la mujer y el hijo de Skripal, que murieron hace años, para tratar de aclarar las causas de su fallecimiento y si tienen conexión con el incidente en Salisbury. La Policía ha informado de que 21 personas han recibido tratamiento médico a raíz del incidente del domingo.

Entre los heridos figura el sargento detective Nick Bailey, que permanece con pronóstico grave pero estable. Bailey está consciente aunque "muy ansioso y muy preocupado", según ha contado Kier Pritchard, un alto mando de la Policía de Wiltshire.

La ministra del Interior británica, Amber Rudd, se ha reunido este viernes con Bailey cuando ha visitado el hospital de distrito de Salisbury.

El despliegue de personal militar en Salisbury, solicitado por la Policía, incluye efectivos del cuerpo de Marines, de la Fuerza Aérea británica (RAF) y especialistas químicos que se van a encargar de la retirada de vehículos del lugar del incidente.

"La Unidad Antiterrorista de la Policía ha solicitado ayuda a las Fuerzas Armadas para retirar una serie de vehículos y objetos del lugar de los hechos en el centro de Salisbury porque tienen las capacidades y los expertos necesarios para hacerlo", ha explicado Scotland Yard.

"La ciudadanía no debería estar alarmada y el consejo de salud pública sigue siendo el mismo. Las Fuerzas Armadas tienen las capacidades y los expertos para responder a una serie de contingencias. El Ministerio de Emergencias ayuda regularmente a los servicios de emergencias y las autoridades locales en Reino Unido. La ayuda militar continuará mientras sea necesaria en esta investigación", ha indicado la Policía Metropolitana.

El ministro de Defensa británico, Gavin Williamson, ha señalado que las Fuerzas Armadas van a dar "un apoyo vital" al laboratorio científico y tecnológico de Porton Down. "Tenemos a las personas correctas y las capacidades adecuadas para ayudar con esta investigación crucial. Esto es un horrible incidente y mis pensamientos siguen con las víctimas y sus familias", ha asegurado.

Durante su visita este viernes en Salisbury. la ministra del Interior, Amber Rudd, ha confirmado que el ex espía ruso y su hija siguen ingresados en estado muy grave y ha hecho un llamamiento a la calma a la esperar de conocer cómo sucedió el incidente.

"Entiendo la curiosidad de las personas con todas estas preguntas, queriendo tener respuestas, y habrá tiempo para obtener esas respuestas. El mejor modo de lograrlas es garantizar que podemos dar a la Policía el espacio que necesita para revisar la zona en detalle, hacer su investigación y asegurarse de que tienen todo el apoyo que necesitan para lograrlo", ha señalado.