El representante ruso ante la ONU asegura que la masacre de Bucha es "otra provocación escenificada" de Kiev

"Los cuerpos no tienen signos de descomposición conocidos por los expertos forenses", ha dicho Nebenzia

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha asegurado que la masacre de Bucha es "otra provocación escenificada" destinada a "desacreditar y deshumanizar" a las Fuerzas Armadas rusas y nivelar la presión política sobre Rusia.

"No hay informes de atrocidades acreditadas por el Ejército ruso en Bucha que sucedieran antes de que el Ejército ucraniano tomara el control de la ciudad. Cuatro días después de que el Ejército ruso abandonara la ciudad de Bucha, no había ni una sola señal de 'atrocidades'", ha sentenciado en rueda de prensa.

"Si miras con atención, verás que algunos de ellos (cadáveres) se están moviendo. Algunos de ellos dan señales de vida. No puedes escapar de la comprensión de que esto es un montaje, que es una farsa y una provocación", ha agregado, tal y como recoge un comunicado de la misión rusa ante la ONU.

Asimismo, ha asegurado que tienen "evidencias fácticas" de este "ataque de bandera falsa" y ha explicado que la intención de Rusia era presentarlas en el Consejo de Seguridad "lo antes posible" para que "la comunidad internacional no se deje engañar por la falsa narrativa promovida por Kiev y sus patrocinadores occidentales".

Así, Nebenzia ha acusado a la presidencia 'pro tempore' de Reino Unido, así como a Estados Unidos, Francia, Irlanda, Noruega y Albania, de "inventar un pretexto inválido y cojo para no convocar esta reunión insistiendo en que se pospusiera para el martes".

"La Presidencia de Reino Unido rechazó abiertamente nuestra solicitud de convocar una reunión el 4 de abril. Y lo hicieron dos veces. Dado que la situación en torno a Bucha siguió evolucionando durante la noche, hoy solicitamos una reunión urgente del Consejo a las 15.00 horas (hora de Nueva York)", ha dicho.

De esta manera, ha criticado que "mientras se bloquea la discusión sobre Bucha, donde hay una "clara provocación al estilo clásico de Goebbels", las delegaciones occidentales han convocado una reunión en este organismo sobre el cierre de los colegios en Afganistán.

"No beneficiaría a la causa occidental si la reunión fuera convocada por Rusia, porque esto sacudiría la narrativa antirrusa que están promoviendo cómodamente. Prefieren 'mezclar' la situación en Bucha con la discusión de la situación humanitaria que convocan mañana, para desviar el enfoque de la provocación escenificada por el régimen de Kiev", ha explicado Nebenzia.

El representante ruso ante la ONU ha calificado de "abuso vergonzoso" el comportamiento de la presidencia 'pro tempore' del Consejo de Seguridad y ha asegurado que esta acción busca "callar la voz de Rusia". "La línea abusiva, condescendiente y colonialista de la Presidencia de Reino Unido está socavando los cimientos mismos de la ONU", ha agregado.

SOBRE BUCHA

Con respecto a la masacre de Bucha, Nebenzia ha vuelto a explicar lo que ya han adelantado otras fuentes rusas, por lo que ha detallado que el 30 de marzo se produjo la retirada de las tropas, hecho confirmado por el alcalde de la ciudad.

"En su video del 31 de marzo, Anatoly Fedoruk (alcalde) presentó la retirada de las fuerzas rusas como una victoria del Ejército ucraniano. Curiosamente, no mencionó atrocidades masivas, cadáveres, asesinatos, tumbas ni nada por el estilo", ha dicho, agregando que, además, en el vídeo sale sonriendo.

"Permítanme mostrar también una foto de Zhan Belenyuk, diputado del Parlamento ucraniano, quien, según sus informes en las redes sociales, visitó Bucha después de recuperar el control por parte del gobierno ucraniano. Como pueden ver, él también está sonriendo", ha asegurado.

Nebenzia, en su narración de los acontecimientos, ha indicado que los vídeos difundidos por el Ejército ucraniano el 2 de abril no muestran cadáveres por las calles. "Entrevistaron a varias personas en diferentes lugares de la ciudad. Ninguno de ellos dijo una palabra sobre ninguna 'masacre' o asesinatos en masa", ha señalado.

Además, se ha referido a un vídeo que muestra varios cuerpos en las calles de la ciudad y ha dicho que "está lleno de discrepancias y mentiras flagrantes", ya que los cuerpos, según los autores, estuvieron tirados en la calle durante al menos cuatro días.

"Sin embargo, los cuerpos no están rígidos. ¿Cómo es eso posible? Va contra la ley de la biología. Los cuerpos no tienen signos de descomposición conocidos por los expertos forenses, incluidas las manchas de cadáver. Las heridas no contienen sangre", ha argumentado.

"Hay un video que muestra una conversación entre miembros de unidades ucranianas. Fue publicado en las redes sociales por la llamada 'defensa territorial', un grupo de lucha nacionalista radical. Uno de los radicales pregunta si puede dispararle a la gente sin bandas azules (identificación ucraniana). El otro confirma que esto está permitido", ha agregado.

Finalmente, Nebenzia se ha referido, en el turno de preguntas, a la mujer embarazada del hospital de maternidad de Mariúpol. "Ella admitió que había sido una falsificación. Es una bloguera ucraniana llamada Mariana. Admitió que era falso, que la obligaron a hacer ese metraje", ha dicho.