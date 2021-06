Los responsables de Twitter en India comparecen ante una comisión parlamentaria por un presunto mal uso de la plataforma

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de la red social Twitter en India han comparecido este viernes ante una comisión parlamentaria para abordar la normativa de la plataforma y responder a las preguntas sobre un presunto mal uso de la red social, después de la polémica desatada a raíz de un vídeo compartido en la misma.

El gerente de políticas públicas de Twitter India, Shagufta Kamran, y el asesor legal Ayushi Kapoor han comparecido ante la comisión después de que la semana pasada los responsables de la compañía ya fueran convocados para revisar las nuevas reglas de la red social, que según autoridades indias consideran fomentan un uso indebido de la misma y vulneran la protección de los derechos de los ciudadanos.

A esto se suma el aviso que ha enviado este jueves la Policía de Ghaziabad al director de Twitter India, Manish Maheshwari, para que comparezca ante el investigador del caso abierto en relación con el controvertido vídeo en el que se acusa a la plataforma de no haber borrado mensajes "destinados a crear desarmonía en la sociedad", informa 'The Times of India'.

Se trata de un vídeo en el que se puede ver a un anciano musulmán siendo atacado por un grupo de hombres el pasado 5 de junio en Loni, compartido en Twitter por usuarios que acusaban a los atacantes hindúes de violencia sectaria.

No obstante, las investigaciones policiales preliminares han concluido que se trataría de un ataque por un resentimiento personal, ya que el anciano vendía amuletos de buena suerte falsos. A pesar de esta información, la plataforma no retiró los mensajes, que las autoridades consideran "engañosos".

Maheshwari tiene siete días para presentarse en la comisaría para prestar declaración para justificar por qué los mensajes que "difundían odio y enemistad en la sociedad" seguían en línea y Twitter "no tomó ninguna medida al respecto".