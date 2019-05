Retiradas las restricciones al periodista detenido en París durante una protesta de 'chalecos amarillos'

Publicado 29/04/2019 18:03:40 CET

La detención ha sido muy criticada por organizaciones de defensa de la libertad de información

PARÍS, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal francés ha retirado las medidas de "control judicial" impuestas al periodista Gaspard Glanz, detenido el pasado 20 de abril durante una manifestación de los 'chalecos amarillos', por lo que podrá finalmente asistir a las manifestaciones convocadas para el Primero de Mayo y los sucesivos sábados de protesta del movimiento contestatario.

"El tribunal levanta el Control Judicial tras reconocer la irregularidad de esta medida", ha subrayado el propio Glanz en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter con una fotografía de la notificación oficial. El periodista había asegurado la semana pasada que estaría en París el Primero de Mayo para cubrir las protestas "con o sin permiso".

Glanz fue detenido acusado de "desprecio a personas en posesión de la autoridad pública" tras hacer un corte de manga a un policía mientras ejercía como informador, por lo que el arresto fue muy criticado por organizaciones de defensa de la libertad de prensa. El 22 de abril fue puesto en libertad, pero se le imponía la prohibición de entrar en París los sábados y el Primero de Mayo.

"Es una noticia excelente. El juez tenía que haber justificado la imposición del control judicial. Durante una semana no supimos las razones", ha afirmado uno de los abogados de Glanz, Raphaël Kempf, en declaraciones recogidas por la televisión BFMTV.

Durante la vista celebrada, el juez argumentó que la medida se justificaba para evitar la repetición del delito, pero la defensa de Glanz argumentó que un juez no puede elegir qué temas debe cubrir o no un periodista. "Si se quiere evitar la repetición del delito, ¿por qué se prohíbe solo París y solo los sábados? Vayamos hasta el final: que no se acerque a ningún uniforme azul en ningún sitio del país", ironizó la abogada de Glanz Ainhoa Pascual.

Glanz, fundador del medio independiente Taranis News, fue detenido en la Plaza de la República de París el 20 de abril en medio de los disturbios entre manifestantes y policías. El periodista, de 32 años de edad, está especializado en movimientos sociales y, según se desprende de los vídeos que han circulado por redes sociales, reprochó vehementemente a la Policía que le hubiera disparado con una lata de gas lacrimógeno.

Uno de los agentes le empujó con fuerza y entonces Glanz respondió con un corte de manga mientras se alejaba. Varios agentes se dirigieron entonces hacia él y se lo llevan detenido.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Francia (SNJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciaron que se trata de un ataque a la libertad de información.