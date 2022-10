Rusia acusa a los países occidentales de querer dividir la Asamblea General de la ONU

El presidente ruso, Vladimir Putin - -/Kremlin/dpa

Propone una votación secreta para que los países miembros puedan expresar su opinión sin temor a represalias

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha acusado este jueves a los países occidentales de querer una división en la Asamblea General de Naciones Unidas después de que el organismo rechazara por 143 votos a favor y cinco en contra la anexión rusa de cuatro regiones del este de Ucrania.

"Occidente está tratando, en primer lugar, de resolver sus propias tareas geopolíticas frente a Rusia, de mantener un monopolio elusivo en los asuntos mundiales, de dividir a varios Estados miembros de la Asamblea General", ha precisado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

En este sentido, Moscú ha defendido que esta iniciativa "de confrontación" no busca "un arreglo pacífico" en la región, sino "retrasar el conflicto en Ucrania". "No hay duda de que esta resolución, contrariamente a su nombre, no tiene nada que ver con la protección de los principios de la Carta de la ONU", ha agregado.

Por ello, ha defendido una votación secreta para que cualquier país miembro "pueda llegar a expresar su verdadera posición sin temor a las consecuencias de sus decisiones 'equivocadas'", una opción que, según Moscú, ha sido rechazada a causa de "maniobras sin escrúpulos".

Rusia también ha puesto el foco en Estados Unidos, volviendo a asegurar que Washington "está dispuesto a utilizar la fuerza para proteger a Taiwán", lo que viola la integridad de China. Otro de los ejemplos puestos por Moscú es la independencia de Kosovo, defendida por los países occidentales pese "a la ausencia de una amenaza real para la población civil".

"Las declaraciones de compromiso con el Derecho Internacional por parte de Estados Unidos y otros países de la OTAN no son más que evidencia de doble rasero", ha dicho el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado recogido por la agencia de noticias TASS.

Solo cinco países --Corea del Norte, Siria, Nicaragua, Bielorrusia y Rusia-- han votado en contra de la resolución de Naciones Unidas titulada 'Integridad territorial de Ucrania: defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas'.

Otros 35 países se han abstenido, entre ellos India, China, Cuba, Pakistán y varias naciones africanas, a quienes se ha reprochado desde el inicio de la guerra haber mostrado una condena tibia de la agresión rusa.

La resolución ha sido patrocinada por hasta 70 países, además de la propia Ucrania: todos los Estados miembro de Unión Europea, Australia, Georgia, Corea del Sur, Moldavia, Montenegro, Camboya, Reino Unido, Birmania, varias naciones latinoamericanas y otras del Pacífico.