Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de otra localidad en Zaporiyia

Archivo - Fotografía de archivo de militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Donetsk, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 - Dmitry Yagodkin/TASS via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 y al hilo de los avances territoriales obtenidos por las tropas rusas en el este y el noreste de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un breve comunicado en redes sociales que las fuerzas de Moscú se han hecho con Timoshevka, sin detalles sobre posibles bajas en los combates y sin que Kiev haya reaccionado al anuncio de Rusia.

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.