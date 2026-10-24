Rusia anuncia una respuesta "contundente" a Moldavia por expulsar a un miembro de su Embajada

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova - Sergei Bulkin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han advertido este sábado de que responderán de forma "contundente y adecuada" a la decisión de Moldavia de declarar persona no grata a un miembro de la Embajada rusa en Chisinau, lo que implica que deberá abandonar el país, una medida adoptada tras la caída de un dron con explosivos en las proximidades de la localidad moldava de Telenesti, en el centro del país.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, quien ha criticado la decisión de las autoridades moldavas al considerarla parte de una estrategia dirigida contra Moscú y destinada a deteriorar las relaciones bilaterales.

"Estas acciones hostiles de los dirigentes moldavos no quedarán sin una respuesta adecuada y contundente por parte de Rusia", ha afirmado Zajarova en un comunicado difundido en la página web de la diplomacia rusa.

La portavoz ha sostenido asimismo que la medida responde a una "destructiva línea política antirrusa" del Gobierno de Chisinau, a cuyo Ejecutivo ha acusado de buscar la ruptura de vínculos históricos entre ambos países.

En este sentido, Zajarova ha advertido de que la decisión moldava no solo amenaza las relaciones entre Rusia y Moldavia, sino también los lazos entre sus respectivas poblaciones, en un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países.

La expulsión del representante ruso fue anunciada por las autoridades moldavas después de que un dron cargado con explosivos cayera en la zona de Telenesti, un episodio que Chisinau ha tildado de "grave violación de la soberanía y la seguridad" del país y "amenaza directa para la seguridad" de los moldavos.