Rusia defiende que su Ejército tiene libertad para desplazarse por el país tras las críticas de Ucrania

Kiev ha cargado contra Moscú por el envío de militares a una zona cercana a la frontera común

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Rusia ha defendido este lunes que su Ejército tiene libertad para desplazarse por su territorio para garantizar la seguridad del país, ante el aumento de las tensiones por el despliegue en una zona cercana a la frontera con Ucrania, criticado desde Kiev.

"El Ejército ruso se desplaza por el territorio ruso en las direcciones que considera necesarias y de manera que considera necesaria para garantizar la seguridad de nuestro país", ha manifestado el portavoz de la Presidencia, Dimitri Peskov.

Así, ha indicado que estos movimientos no deben ser motivo de preocupación y ha señalado que "Rusia no representa una amenaza para ningún país del mundo, incluido Ucrania", según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik. Peskov ha recalcado pese a ello, Moscú "siempre está muy atento a su propia seguridad".

Por otra parte, Peskov ha advertido de que el conflicto en Ucrania se está recrudeciendo tras la muerte de un niño en la zona oriental del país, que ha descrito como "una amarga consecuencia de la situación no resuelta y el aumento de las tensiones en la línea de división", tal y como ha recogido Interfax.

Los separatistas en la región de Donetsk acusaron el sábado a las fuerzas gubernamentales ucranianas de la muerte de un niño de cinco años a causa de un ataque con explosivos por parte de un dron. Medios locales han apuntado que el niño murió por la explosión de una mina antipersona, según la agencia alemana de noticias DPA.

Peskov ha puntualizado además que Moscú responderá "de la manera que mejor corresponda" a los interés del país a las últimas sanciones anunciadas por Ucrania contra diez empresas rusas y la Agencia Federal de Cooperación Internacional Humanitaria de Rusia (Rossotrudnichestvo).

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó el 1 de abril a Moscú de incrementar su despliegue en la zona fronteriza, lo que se vio seguido por las advertencias de Estados Unidos a Rusia sobre una posible "intimidación" a Kiev.

Asimismo, el Ministerio de Defensa de Ucrania indicó que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha prometido al país que Washington "no dejará sola a Ucrania" en caso de que haya un recrudecimiento del conflicto, tras el traslado de tropas rusas hacia la zona fronteriza.

Tras ello, Peskov indicó el 2 de abril que un posible envío de tropas estadounidenses a la zona "implicaría un incremento de la tensión cerca de las fronteras de Rusia, que tendría que tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad". "Todas las que hagan falta", advirtió.

En esta línea, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha subrayado este mismo lunes que Moscú podría responder por la vía militar a un posible despliegue de misiles por parte de países occidentales, tal y como ha recogido Sputnik.

"No cerramos la puerta del diálogo, pero en las condiciones actuales no descartamos que Rusia esté obligada a poner cada vez más el foco de sus esfuerzos en la aplicación de medidas de reacción técnico-militar ante las amenazas de misiles que surgen", ha manifestado a través de un comunicado.

CONTACTOS CON EEUU

Por otro lado, el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguei Riabkov, ha asegurado durante la jornada que Moscú mantiene contactos "de alto nivel" con Estados Unidos sobre Ucrania.

"Mantenemos contactos con los estadounidenses, lo hacemos a un alto nivel", ha dicho Riabkov, que ha detallado que Washington ha expresado al país euroasiático su "preocupación" por los informes de que unidades militares rusas supuestamente se mueven con matrículas ocultas por la región de Rostov del Don, fronteriza con Ucrania, según ha recogido Sputnik.

En este sentido, ha subrayado que estas preocupaciones "no tienen fundamento". "Tomamos en nuestro territorio, recalco, en el territorio ruso, las medidas que consideramos necesarias, y algunas señales estadounidenses no tienen nada que ver con esto, podemos decir que ignoramos por completo estas señales", ha dicho.

Riabkov ha agregado que los estadounidenses no deben "preocuparse por las supuestas acciones de Rusia, sino por el comportamiento inaceptable de Kiev, que no sólo no cumple con el paquete de medidas de Minsk, sino que niega estos acuerdos de una forma cada vez más flagrante". "Si nuestros colegas estadounidenses estuvieran preocupados por esto, realmente ayudarían a estabilizar la situación", ha zanjado.