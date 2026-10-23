Rusia y Ucrania intercambian un total de 540 prisioneros de guerra en un nuevo canje

Archivo - Prisionero ucraniano liberado como parte de un intercambio de prisioneros con Rusia (archivo) - Peter Druk / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia y Ucrania han llevado a cabo el intercambio de 540 prisioneros de guerra, 270 por cada bando, capturados en el contexto de la invasión de Ucrania, ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

El intercambio, el mayor de los últimos meses, ha tenido lugar en territorio de Bielorrusia, donde la Comisionada de Derechos Humanos rusa, Yana Lantratova, ha recibido a los prisioneros rusos, que serán trasladados de vuelta a Rusia tras "recibir la asistencia psicológica y médica necesaria", ha informado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado difundido en Telegram.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha comunicado que los 270 ucranianos partícipes en este intercambio, la mayoría de ellos habían estado en cautiverio desde 2022, "están en casa", incluidas cinco personas que se creía que habían fallecido en una ofensiva rusa de julio de ese mismo año en Olenivka.

Entre los prisioneros ucranianos figuran miembros de la Guardia Nacional, "incluidos guerreros de Azov", guardias fronterizos, efectivos de las Fuerzas de Defensa Territorial, la Marina, las Fuerzas Terrestres, las Fuerzas de Asalto Aerotransportado y el Servicio Estatal de Transporte Especial, ha concretado el mandatario, que ha denunciado que "muchos fueron condenados ilegalmente en Rusia".

El anterior intercambio tuvo lugar el pasado 19 de agosto, cuando las autoridades de Kiev y Moscú intercambiaron 103 uniformados de cada bando.