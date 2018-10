Salvini anuncia un censo de gitanos aunque "desgraciadamente nos los tengamos que quedar"

Actualizado 18/06/2018 22:55:53 CET

ROMA, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, ha anunciado este lunes que el Ministerio retomará un plan para la elaboración de un censo de población gitana en Italia para tener "una fotografía de su situación" y se ha lamentado de que al menos a los gitanos italianos "desgraciadamente te los tienes que quedar".

"Tratamos de entender cómo intervenir rehaciendo lo que en su momento se llamó censo (...) para tener una fotografía y comprender así de lo que estamos hablando", ha afirmado Salvini en declaraciones al canal Telelombardia. "Desgraciadamente, a los gitanos italianos te los tienes que quedar en Italia", ha lamentado.

Salvini ha anunciado además que están "trabajando en la expulsión de los presos extranjeros que se encuentran en Italia" y ha defendido alcanzar acuerdos con los países de origen. "Esto significa trabajar con Rumanía, Albania y Túnez, que desgraciadamente están entre los países con mayor población carcelaria", ha indicado.

Horas después, Salvini ha matizado que no tiene intención de "registrar ni tomar huellas dactilares a nadie", sino que busca "un estudio de la situación de los campamentos de gitanos" con el objetivo en primero lugar de "proteger a miles de niños a los que no se les permite asistir a la escuela con regularidad porque prefieren introducirlos en la delincuencia".

El líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, ha expresado su satisfacción por el matiz. "Me complace que Salvini haya negado cualquier hipótesis de registro censal o ficha. Si una cosa no es constitucional, no se puede hacer".

Di Maio se ha referido a "los problemas de los italianos, que son enormes". "Los italianos son la prioridad, está bien afrontar la inmigración, pero primero vamos a tratar con los muchos italianos que no pueden comer", ha argumentado.

La oposición del Partido Democrático ha respondido de inmediato a estas declaraciones de Salvini, que ha calificado de "escalofriantes" porque "recuerdan a las políticas nazis", en palabras del senador Edoardo Patriarca. La también senadora del PD Teresa Bellanova ha señalado a Salvini y ha advertido de que "pronto llegaremos a la defensa de la raza italiana". "Estos son quienes defienden la Constitución", ha criticado.

El propio Salvini ha respondido a las críticas a través de un mensaje en Facebook en el que se sorprende por la repercusión de sus palabras. "Algunos hablan de 'shock' ¿Por qué? Creo que pienso también en los niños pobres que son educados en el y la ilegalidad", ha argumentado.