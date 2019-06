Salvini da de plazo 15 días para resolver la crisis: "Yo no quiero hacer caer el Gobierno"

Publicado 04/06/2019 12:24:52 CET

ROMA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceprimer ministro de Italia y líder de la Liga, Matteo Salvini, ha asegurado este martes que no quiere hacer "caer" al Gobierno de coalición del que forma parte junto al Movimiento 5 Estrellas (M5S) pero ha advertido de que si no constata cambios en un plazo de 15 días respecto a la situación actual será entonces cuanto habrá "un problema".

Salvini ha reiterado que la Liga está dispuesta a seguir en el Gobierno, como ya le trasladó el lunes al primer ministro, Giuseppe Conte, después de que éste diera un ultimátum a ambas formaciones para que dejen de lado las "polémicas estériles" que han venido protagonizando en las últimas semanas y se centren en llevar a cabo el contrato de gobierno que pactaron.

El líder de la Liga ha vuelto a sacar a relucir que tras las recientes elecciones europeas su partido es la primera fuerza en el país, por delante del M5S, que quedó tercero. "Quizá no todos se esperaban el resultado clamoroso de la Liga de la semana pasada, pero la democracia funciona así", ha defendido en una entrevista en la emisora RTL.

"Yo tengo los pies bien plantados en el suelo, no pido ni medio sillón de más, no quiero cambiar nada, solo quiero que el Gobierno acelere", ha asegurado el también ministro del Interior. Así, si Conte "me quería preguntar si estoy dispuesto a seguir adelante, la respuesta es 'sí', pero tiene que haber también otros muchos 'síes'", ha añadido, enumerando algunos de los proyectos y medidas en los que trabaja su partido y el Gobierno.

Asimismo, ha aceptado la propuesta del líder del M5S, Luigi di Maio, de celebrar un consejo de ministros "cuando haga falta". "Los decretos están preparados al igual que las ideas, solo hace falta que se retome la acción".

"No tengo ninguna intención de hacer caer al Gobierno, no la tenía antes y no la tengo después de las elecciones pero al Gobierno, los ministros y el presidente les pagan para actuar, no para dudar, parar y aplazar", ha prevenido.

Salvini ha recalcado que en lo que respeta a la Liga están "listos" y tienen "ideas y proyectos" y ha confiado en que, "absorbidos los votos de esta campaña electoral, todos retomen (su trabajo) determinados y unidos".

No obstante, "si en 15 días me diera cuenta de que nos encontramos diciéndonos las mismas cosas, con los mismos problemas, los mismos retrasos, entonces habría un problema", ha remachado, en un claro mensaje dirigido a su socio de Gobierno.