Salvini niega que el Gobierno italiano peligre pese al pulso con el M5S

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha negado que el Gobierno que comparten la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) corra el riesgo de desintegrarse, a pesar del pulso público que libran ambas formaciones y que en los últimos días ha incluido alusiones expresas a una posible ruptura.

La tensión se ha recrudecido después de que fuera acusado de corrupción el subsecretario del Ministerio de Transporte, Armando Siri, miembro de la Liga y próximo a Salvini. Siri ha negado la acusación pero el titular del departamento, Danilo Toninelli, del M5S, ha decidido cesarle temporalmente de sus funciones.

"El Gobierno no está en peligro (...), no hay nada en peligro", ha zanjado Salvini este martes en Facebook, después de que el líder del M5S, Luigi Di Maio, le acusase la semana pasada de amenazar con hacer caer al Ejecutivo y de tender la mano a Forza Italia, el partido que lidera el ex primer ministro Silvio Berlusconi.

Según Salvini, el Gobierno sigue trabajando y tiene previsto reunirse este martes para aprobar un decreto económico que en teoría debería haber quedado listo hace tres semanas. Las discrepancias sobre los detalles de las medidas, entre ellas varias que ayudarían a reducir la deuda local de Roma, gobernada por el M5S.

Los dos partidos de la coalición se enfrentarán de nuevo en las urnas en las elecciones europeas de mayo, en las que la Liga aspira a ser la primera fuerza política a nivel nacional.