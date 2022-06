Salvini señala el último salto de la valla de Melilla como un ejemplo de la "invasión de Europa"

Archivo - El líder del partido ultraderechista italiano Liga, Matteo Salvini - Roberto Monaldo/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder ultraderechista italiano Liga, Matteo Salvini, ha publicado un vídeo de los subsaharianos que intentaron el viernes saltar la valla fronteriza de Melilla como un ejemplo de la "invasión de Europa" por parte de inmigrantes.

"Mira las imágenes de la invasión de Europa", ha publicado Salvini en su cuenta en Twitter. El dirigente ultraderechista ha mencionado así la "invasión de unos 2.000 ilegales armados con piedras y palos".

"También hay agentes de la Policía muertos", ha afirmado. El balance oficial hasta el momento es de 23 inmigrantes fallecidos y decenas de heridos, incluidos policías, pero no hay ningún deceso entre las fuerzas de seguridad. "¿Hay sitio para todos en Italia y Europa? No. Absolutamente no", ha remachado.

Al menos 27 personas según ONG, 23 según fuentes de las autoridades citadas por la prensa oficial marroquí, murieron por la intervención de las fueras de seguridad marroquíes durante el intento de más de 2.000 subsaharianos de cruzar la valla de Melilla el pasado viernes.

Más de un centenar de personas resultaron heridas, incluidos decenas de policías, aunque el domingo solo estaban hospitalizados 18 migrantes y un policía, ingresados en el Hospital Hassani y en el Hospital Universitario de Uchda.

Tras los enfrentamientos las fuerzas de seguridad marroquíes maniataron y apilaron a los migrantes inmovilizados en el suelo de las calles del Barrio Chino de la ciudad de Nador, unas imágenes que han dado la vuelta al mundo.