Save the Children alerta de que seis millones de niños atrapados en Ucrania se encuentran en grave peligro

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Save the Children ha alertado de que seis millones de niños que permanecen atrapados en Ucrania se encuentran en grave peligro a medida que aumentan los ataques contra colegios y hospitales en varios puntos del país.

La organización ha indicado que al menos 464 escuelas y 43 hospitales han resultado dañados desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania y ha alertado de que los bombardeos han obligados a uno de cada cinco niños --unos 1,5 millones--, a abandonar el país.

Así, ha señalado en un comunicado que muchos menores se han refugiado en edificios que están siendo atacados, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo de sufrir graves lesiones o incluso morir. Además, también se están enfrentando a la falta de alimentos, agua potable y atención médica.

Save the Children ha denunciado que los daños a escuelas y hospitales aumentarán si continúan los combates, especialmente en áreas pobladas. Actualmente hay más de 300 edificios sanitarios en zonas con enfrentamientos activos o con una presencia significativa de tropas militares, tal y como ha alertado la ONG.

Casi la mitad de todos los ataques a los sistemas de salud en todo el mundo este año han ocurrido en Ucrania, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Si las fuerzas continúan lanzando bombas y bombardeando instalaciones de salud, miles de niños, niñas y mujeres embarazadas que aún viven en Ucrania se quedarán sin atención médica esencial", ha insistido la organización.

"Hasta seis millones de niños y niñas en Ucrania siguen en grave peligro a medida que la guerra se acerca al mes. Estamos extremadamente alarmados por los informes de que las bombas y los intensos bombardeos han dañado más de 460 escuelas en todo el país y más de 60 están ahora en ruinas. La escuela debe ser un refugio seguro para la infancia, no un lugar de miedo, lesiones o muerte", ha asegurado Pete Walsh, director general de Save the Children Ucrania.

Así, ha manifestado que las reglas de la guerra son muy claras: "Los niños y las niñas no son un objetivo, ni tampoco los hospitales ni las escuelas. Debemos proteger a la infancia en Ucrania a toda costa". "¿Cuántas vidas más se deben perder hasta que termine esta guerra?", ha añadido.

La organización recuerda que, mientras continúan los combates, existen obligaciones legales a nivel internacional que han de respetarse para proteger a la población civil y los bienes de carácter civil, incluidas escuelas y hospitales, que están protegidos por el derecho internacional humanitario.

"Las partes deben defender y proteger la naturaleza civil de las escuelas, al alumnado y al personal educativo, así como abstenerse del uso militar de las instalaciones educativas. También debe evitarse el uso de armas explosivas en zonas pobladas porque se corre el riesgo de causar graves daños a la población civil, en particular a los niños y las niñas", ha expresado.

En este sentido, ha pedido a España, "como Estado impulsor a nivel mundial de la protección de la educación ante ataques, que mantenga este papel también en relación con los ataques que se están produciendo en Ucrania". Para ello, el Gobierno debe hacer "un llamamiento a las partes para que las instalaciones educativas no sean utilizadas en el conflicto con fines militares y no sean objeto de ataque", según ha recalcado Save the Children.

"Priorizar el respeto a la educación en emergencia en la respuesta humanitaria en conflicto y la continuidad de la educación es fundamental. Estamos dispuestos a continuar colaborando con el Gobierno de España, como hemos hecho en los últimos años, para visibilizar esta vulneración grave de los derechos de la infancia y buscar una respuesta coordinada a esta situación", ha matizado Andrés Conde, director general de Save the Children España.