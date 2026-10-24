Seis muertos en una colisión entre un minibús y un tren en el este de Rusia

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han muerto y otra más ha resultado herida tras una colisión entre un minibús y un tren de pasajeros en el Óblast Autónomo Judío situado en el extremo oriental de Rusia, según ha informado el Ferrocarril del Extremo Oriente.

"Según la información preliminar seis personas del minibús han muerto en el accidente. Otro pasajero ha resultado herido de consideración. Los servicios de emergencia médicos están trabajando en el lugar", ha explicado el organismo ruso, citado por la agencia de noticias rusa TASS.

El conductor del minibús estaba cruzando un paso a nivel a pesar del semáforo rojo y finalmente se produjo una colisión con el tren 35 del tren Jabarovsk 1-Blagoveshchensk.

El maquinista del tren activó el freno de emergencia, pero no logró impedir el choque. En el tren no hay heridos y no se produjo ningún descarrilamiento. El tren reanudó su trayecto 37 minutos después del accidente.