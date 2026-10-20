Seúl anuncia la reducción de su representación diplomática en Ucrania por la disputa sobre soldados norcoreanos

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Corea del Sur. - Irina Karabut / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han anunciado este martes que reducirán su representación diplomática en la Embajada surcoreana en Ucrania por la disputa sobre el trasladado a Seúl desde territorio ucraniano de dos militares norcoreanos capturados en el marco de los combates con el Ejército de Rusia en la región de Kursk.

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur ha indicado en un comunicado que la medida ha sido adoptada, además, ante la continua amenaza de los bombardeos sobre Ucrania, pero también por la falta de "pasos positivos" por parte de Kiev para resolver la disputa diplomática.

Así, ha vuelto a arremeter contra el Gobierno ucraniano por haber revelado el traslado en cuestión de forma unilateral, una decisión que Seúl asegura que fue tomada para "ganar apoyos" y garantizar un "mayor suministro de armas" por parte de Corea del Sur.

El portavoz del Ministerio, Park Doo Soon, ha lamentado, a su vez, que actualmente es difícil garantizar la seguridad del personal diplomático en la zona, aunque ha aclarado que se mantendrán las comunicaciones diplomáticas necesarias mediante el encargado de negocios. Además, todos los servicios consulares se mantendrán para "proteger a los surcoreanos" que se encuentran en el país.

Seúl sigue pidiendo una explicación oficial sobre lo sucedido, una disculpa y las aclaraciones suficientes que permitan garantizar que no vuelva a suceder. No obstante, las autoridades ucranianas han reiterado que nunca hubo un acuerdo para no revelar públicamente que los soldados habían sido trasladados.

A principios de octubre, el Gobierno surcoreano llamó a consultas a su embajador en Ucrania, Park Ki Chang, como medida de respuesta a la polémica desatada por la decisión de Kiev sobre este asunto.

Los dos soldados norcoreanos fueron capturados en la región rusa de Kursk --convirtiéndose en los primeros en serlo desde el envío de tropas por parte de Pyongyang en el marco de un acuerdo con Moscú-- y pidieron ser entregados a Corea del Sur. "Hemos solicitado el estatus de refugiado y queremos ir a Corea del Sur", afirmaron en una entrevista al diario surcoreano 'Chosun Ilbo' en febrero de 2025.