Al Sisi dice que el apoyo militar de Egipto a Arabia Saudí "no incluye" ataques contra Yemen

En el centro de la imagen, el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi - "Egyptian President Office apaim" / Zuma Press /

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha señalado este miércoles que el apoyo militar de su país a Arabia Saudí en el conflicto con los rebeldes hutíes "no incluye" atacar territorio de Yemen.

El mandatario ha indicado durante un evento que el objetivo del Ejército egipcio es "defender" al país vecino y sus fronteras, lo cual "no incluye el lanzamiento de ataques contra Yemen", unas declaraciones recogidas en un comunicado de la Presidencia egipcia.

Al Sisi, que ha asegurado que la estabilidad de los países del Golfo "preocupa a Egipto desde el punto de vista de la seguridad nacional", ha señalado que las Fuerzas Armadas defenderán "el territorio de cualquier otro Estado árabe si así se solicita a Egipto", insistiendo en que el despliegue de efectivos militares no se extenderá "más allá" de suelo egipcio "salvo para ayudar a un país hermano cuya seguridad" El Cairo esté tratando de proteger.

Este mismo miércoles, el ministro de Exteriores, Badr Abdelatty, y el jefe de Inteligencia, Hasan Rashad, se han reunido en la capital de Arabia Saudí, Riad, con el príncipe heredero Mohamed bin Salman, de acuerdo a la agencia saudí de noticias, SPA.

El Parlamento de Egipto ha aplazado hasta el próximo lunes la votación para autorizar al Ejército a prestar apoyo a Riad, que es objeto de ataques de los rebeldes hutíes por su apoyo al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.