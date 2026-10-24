La sociedad civil brasileña expresa su preocupación por la "censura" en redes sociales ante el Tribunal Electoral

Un mitin a favor del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la playa de Copacabana, en la zona sur de la ciudad. - Ellan Lustosa / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias organizaciones de la sociedad civil brasileña han mostrado su preocupación este viernes ante el Tribunal Electoral (TSE) por los riesgos de "censura" por parte de las plataformas que operan en redes sociales, en plena recta final de las campañas para la segunda vuelta de la elecciones presidenciales del próximo domingo, donde se enfrentan el presidente Lula da Silva y el candidato de la ultraderecha, Flavio Bolsonaro.

La declaración presentada ante el TSE ha sido firmada por 50 organizaciones sociales, movimientos populares y sindicatos que forman parte del DiraCom --una entidad que trabaja en defensa del derecho a la comunicación.

Las organizaciones han acusado a las plataformas digitales, como Meta o X, de "falta de transparencia" en la moderación y distribución de contenidos, asegurando que estas "poderosas fuerzas están trabajando en contra de las elecciones en Brasil" y que buscan "desestabilizar la integridad del proceso electoral e impedir el ejercicio libre y soberano del voto", en un comunicado recogido por la agencia estatal brasileña.

Así, usuarios, comunicadores y perfiles políticos han denunciado haber sido blanco de "blanqueos de cuentas" y una "reducción del alcance" de sus publicaciones. Además, se ha mencionado la desactivación de la herramienta publicitaria en la cuenta oficial del candidato a reelección, Lula da Silva.

En este sentido, las asociaciones han expresado su preocupación por las decisiones tomadas por el presidente del TSE, el juez Kassio Nunes, citando su intento de suspender el canal de WhatsApp llamado 'Ejército de Lula'.

En la petición presentada al inspector general de Tribunal Electoral, las organizaciones han argumentado que las medidas del TSE contra la desinformación deben "basarse en pruebas, el respeto al debido proceso y la libertad de expresión".

PROHIBICIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CANAL DEL 'EJÉRCITO DE LULA'

El juez del TSE, Floriano de Azevedo, ha decidido este viernes que el canal 'Ejército de Lula' no puede ser suspendido ni restringido nuevamente por el Tribunal, asegurando que solo el pleno "puede decidir sobre cualquier suspensión del canal".

La campaña del presidente Lula da Silva presentó una orden judicial preventiva ante el TSE, después de que el presidente del TSE aceptase este jueves la solicitud de la campaña de Flávio Bolsonaro y ordenase una "revisión exhaustiva" de las publicaciones del canal, creado por el diputado André Janones y que cuenta con casi diez millones de suscriptores.

El magistrado Azevedo Marques ha explicado que la intención de Flávio era "suspender las actividades del canal", aunque esta petición no se menciona explícitamente en la solicitud en la que se pidió la "revisión exhaustiva".