Sudáfrica llama a la calma sobre el estado de salud de Mandela

Actualizado 10/12/2012 13:53:16 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, será sometido a nuevas pruebas médicas en el hospital de Pretoria en el que ingresó hace tres días bajo el pretexto de una revisión rutinaria, según informó el Gobierno sudafricano, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población.

"El presidente Nelson Mandela ha descansado bien esta noche. Los doctores realizarán hoy nuevas pruebas. Está en buenas manos", informó la Presidencia en un comunicado.

"No hay motivo de alarma sobre la salud de Mandela", declaró el portavoz de la Presidencia sudafricana, Mac Maharaj, al programa Newsday de la BBC, en el que pidió que no se trate la salud del ex presidente sudafricano, de 94 años de edad, "como si fuera un movimiento del precio de las acciones en la bolsa".

El Gobierno aprovecha para destacar que hoy, 10 de diciembre, "es un día especial" al celebrarse el 19 aniversario del Premio Nobel de la Paz que Mandela recibió en 1993 por su "contribución desinteresada a la lucha por la libertad, la justicia y los Derechos Humanos en Sudáfrica".