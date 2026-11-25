Archivo - El jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Sudán ha rechazado "categóricamente" este miércoles la oferta presentada por el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, para que Adís Abeba acoja un proceso de diálogo entre las partes en conflicto y otros actores políticos sudaneses para intentar poner fin al conflicto desatado en febrero de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Jartum ha resaltado en un comunicado publicado a través de redes sociales que "la neutralidad de la nación anfitriona y su respeto por la soberanía de Sudán son requisitos fundamentales para aceptar cualquier papel en este sentido", antes de reiterar sus acusaciones contra Etiopía por prestar apoyo a las RSF y permitir el lanzamiento de drones desde su territorio.

"Ante estas acusaciones, consideramos que el Gobierno etíope no cumple con el estándar de neutralidad necesario para acoger o facilitar dicho diálogo", ha señalado, antes de volver a pedir una investigación "independiente" sobre el papel de Etiopía en el conflicto y agregar que se reserva el derecho a "adoptar las medidas necesarias" para salvaguardar su soberanía".

Así, ha pedido a la Unión Africana (UA) y a otros actores internacionales que "excluyan a Etiopía de cualquier acuerdo destinado a acoger o facilitar el diálogo sudanés", si bien ha expresado su compromiso de "preservar los lazos de buena vecindad entre los pueblos sudanés y etíope, fundamentados en el respeto mutuo a la soberanía de ambas naciones".

"La decisión sobre el lugar y la agenda del diálogo, así como la elección de la parte encargada de facilitarlo, son derechos que corresponden al pueblo sudanés, los cuales deben ejercerse mediante su propio consenso y libre voluntad", ha sostenido. "La soberanía de Sudán y la independencia de su toma de decisiones nacional no son objeto de concesiones", ha zanjado.

Abiy formuló el martes una invitación "sincera" a "todas las partes sudanesas, tanto a nivel militar como político y civil" para que participen en un "diálogo inclusivo" para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, que ha sumido al país en una enorme crisis humanitaria.

"Etiopía se ofrece a acoger y facilitar este proceso, destinado a crear un clima serio para un diálogo, detener la guerra, poner fin a los combates y la división, y alcanzar un consenso nacional que siente los pilares para una paz exhaustiva y sostenible", apuntó el también Premio Nobel de la Paz.

"Etiopía afirma su disposición a mantener la equidistancia y facilitar una plataforma para el diálogo caracterizada por la apertura, la seriedad y el respeto mutuo", manifestó, antes de argüir que esto permitiría a las partes sudanesas "discutir sus diferencias y lograr soluciones de consenso a través de su voluntad nacional independiente".

Abiy puntualizó que Etiopía espera que este diálogo "lleve a entendimientos amplios a nivel político", incluido un cese de las hostilidades y la apertura de "un proceso nacional inclusivo" que lleve a un Gobierno de unidad "ampliamente aceptado" que "trabaje para restaurar las instituciones estatales", "salvaguarde la unidad y la soberanía del país" y "reconstruya lo que la guerra ha destruido".

"El futuro de Sudán es un asunto que debe ser decidido únicamente por el pueblo sudanés, y un diálogo intrasudanés es el camino más afectivo para poner fin a la crisis", explicó Abiy, quien incidió en que "el objetivo no es que una parte triunfe sobre la otra".

En este sentido, argumentó que la guerra "no es solo un asunto político y de seguridad en un país vecino, si no una herida que toca el corazón del pueblo etíope". "No es un secreto que las crisis y transformaciones en ambas naciones han ejercido una influencia mutua", reconoció, antes de alertar de que las repercusiones regionales del conflicto.

"Hoy, cuando la guerra entra en su cuarto año, vemos cómo su devastador impacto se ha ampliado y su carga humanitaria ha llegado a nivele sin precedentes. No es ya aceptable que los países vecinos estén de brazos cruzados ante una tragedia que se intensifica a diario", apostilló.

LAS RSF ACEPTAN LA PROPUESTA

Por su parte, la Alianza Fundadora de Sudán (Tasis), una coalición político-militar encabezada por las RSF que ha llegado a anunciar la formación de un gobierno paralelo en zonas bajo su control, aplaudió la iniciativa de Abiy y el "espíritu fraternal" de la propuesta.

"La alianza cree que la importancia de la iniciativa recae en la apertura de una vía para que las fuerzas sudanesas participen en un diálogo que aborde las raíces de esta crisis histórica, los asuntos sobre los pilares del Estado sudanés y la redacción de una nueva Carta Magna", puntualizó.

De esta forma, mostró su disposición a mantener "interacciones positivas" y participar en un proceso que "lleve al fin de las guerras en Sudán, aborde las causas de la crisis y construya un Estado de igualdad, justicia, paz sostenible, progreso y unidad sobre pilares justos y firmes", según un comunicado.

A la aceptación de la propuesta se sumó la Alianza Civil Democrática de las Fuerzas Revolucionarias (Sumud), encabezada por el ex primer ministro Abdalá Hamdok, que ensalzó "el interés mostrado por la cúpula etíope a la hora de poner fin a la guerra en Sudán".

"Destacamos, en particular, el énfasis de la declaración en la importancia del diálogo, la necesidad de respetar la voluntad del pueblo sudanés y su derecho a determinar su propio futuro, así como la priorización de los intereses de Sudán y su gente por encima de los cálculos propios del conflicto", argumentó.

Asimismo, destacó "el papel que ha desempeñado Etiopía en el apoyo a las aspiraciones del pueblo sudanés de alcanzar la paz y una transición democrática", antes de ahondar en que "ve con buenos ojos" cualquier "esfuerzo sincero orientado a poner fin a la guerra y lograr la paz".

"Subrayamos la importancia de integrar y coordinar los esfuerzos regionales e internacionales para mejorar las perspectivas de detener la guerra e iniciar un proceso de paz integral, liderado y gestionado por los propios sudaneses", remachó en un comunicado.

NUEVOS ATAQUES DE LAS RSF

Este cruce de declaraciones tiene lugar mientras que el conflicto sigue activo, incluidos cerca de 20 civiles muertos en un ataque achacado a las RSF contra la localidad de Damazin, capital de Nilo Azul (suroeste) --en la frontera con Etiopía--, y otro ataque de los paramilitares contra la importante presa de Roseires.

La organización civil Emergency Lawyers ha apuntado que 19 personas murieron y 15 resultaron heridas en el ataque contra Damazin, mientras que otras cinco resultaron heridas en el ataque contra la presa, una acción que "amenaza con interrumpir el suministro de electricidad en la región y dañar la red eléctrica nacional".

Asimismo, recordó que Damazin y Roseires "acogen actualmente a un gran número de personas desplazadas" y reclamó al grupo paramilitar que ponga fin a los ataques contra la población civil y que respete el Derecho Humanitario, un llamamiento que ha hecho extensible a las Fuerzas Armadas sudanesas.

La guerra civil estalló en abril de 2023 a causa de las discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada de 2021 que derribó a Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas.