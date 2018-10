El Supremo cita a Uribe para el 3 de septiembre por el caso de manipulación de testigos

Publicado 30/07/2018 19:17:49 CET

BOGOTÁ, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ha citado al ex presidente Álvaro Uribe para el próximo 3 de septiembre para que declare como acusado por los delitos de soborno y fraude procesal por el caso sobre la presunta manipulación de testigos que le ha obligado a renunciar a su escaño en el Senado.

Uribe deberá comparecer a las 8.30 horas del 3 de septiembre, mientras que el diputado Álvaro Hernán Prada, también procesado por este caso, lo hará un día después a la misma hora.

El alto tribunal ha explicado que ha decidido estas fechas "para que los procesados dispongan del tiempo adecuado para conocer detalladamente la totalidad de las pruebas y ejercer integralmente su derecho de defensa".

Además, ha avanzado que a partir del 10 de agosto "la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal empezará a recibir los más de 30 testimonios y ampliación de declaraciones ya decretados".

Poco después, el abogado de Uribe, Jaime Granados, ha anunciado en una rueda de prensa que la defensa ha recusado a los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro, que forman la Sala de Instrucción 2, porque, según alegan, no son competentes y "ha habido una serie de conductas irregulares que han afectado al derecho a la defensa del ex presidente".

A este respecto, Granados ha indicado que solicitó hasta en dos ocasiones "que nos dijeran si era verdad que estaba siendo investigado". La primera vez lo negaron y la segunda vez no contestaron. "Y resulta que hoy sabemos que eso es mentira, que se hizo a espaldas del señor ex presidente", ha dicho.

"Pero además hemos tenido conocimiento que diferentes periodistas han tenido acceso a material probatorio de este proceso cuando no existían defensas, cuando no había nadie más diferente a la Corte que tuviera acceso a esa información, que fue filtrada a lo medios de comunicación con lo que se impide al ex presidente defenderse", ha añadido.

Por todo ello, Granados ha considerado que no hay "garantías de imparcialidad" por parte de los tres magistrados, según informa el diario colombiano 'El Espectador'.

NUEVO CASO CONTRA URIBE

Uribe anunció la semana pasada que renunciaba al escaño que ganó en las elecciones parlamentarias del pasado 11 de marzo, en las que fue el aspirante a la Cámara Alta más votado, porque la Corte Suprema de Justicia ha decidido investigarle por presunto soborno, fraude procesal y manipulación de testigos.

"La Honorable Corte Suprema me ha llamado a indagatoria, me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa", dijo en Twitter. "Por lo anterior renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia", anunció.

El caso arrancó precisamente por una denuncia ante la CSJ de Uribe contra el senador izquierdista Iván Cepeda, al que acusó de manipular a testigos para que vincularan al ex presidente y a su familia con los grupos paramilitares. El alto tribunal cerró el caso contra Cepeda pero decidió investigar a Uribe por la misma acusación.