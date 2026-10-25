El Supremo prorroga dos horas la votación de la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil

Terminal de autobuses de Lapa, en Sao Paulo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil - Leandro Chemalle / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Supremo Federal brasileño Cristiano Zanin ha ordenado prorrogar dos horas, hasta las 19.00 horas --23.00 hora peninsular española-- la votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas que enfrenta a Flávio Bolsonaro y a Luiz Inácio Lula da Silva.

"Considerando la gravedad de los hechos narrados, que han llegado a conocimiento del Tribunal Supremo Federal a las 16.32 de la fecha de hoy, y ante la urgencia evidente de la medida, determino prorrogar dos horas, hasta las 19.00 horas, horario de Brasilia, el cierre de la recepción de votos en todas las secciones de todo Brasil", ha planteado Zanin.

La decisión está motivada por las denuncias de problemas en el transporte de electores en todo el país y a petición de la campaña de Lula. El recuento habría comenzado ya en algunos puntos e incluso había alcanzado ya el 0,25% del escrutinio, pero el Supremo ha ordenado paralizar el proceso.

La medida ha sido adoptada a pesar de la oposición del Ministerio Público Electoral. "El horario de votación fijado por ley se debe mantener inalterado, sin perjuicio de que se investiguen los hechos narrados y se establezcan responsabilidades", ha argumentado.

La campaña de Bolsonaro también había solicitado la ampliación del horario de votación, aunque solo en cinco estados: Sao Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais y Rio Grande do Sul.

Desde primera hora de la mañana la campaña de Lula ha denunciado en redes sociales problemas para el desplazamiento de votantes en ciudades como Salvador por la reducción del transporte público. En un primer momento solicitó ampliar la votación solo en esa ciudad y localidades próximas, pero más tarde lo pidió para otros municipios como Piauí, Paraná, Río de Janeiro, Sao Paulo, Alagoas, Pernambuco y Roraima.