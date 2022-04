Los talibán devuelven a su familia a un niño que llevaba dos años secuestrado

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades talibán han informado de que el niño Abdul Rauf, de once años de edad, ha sido devuelto a su familia tras dos años desaparecido, al parecer secuestrado, después de ser raptado cuando se dirigía al colegio hace dos años en Mazar i Sharif, en la provincia de Balj.

El vice primer ministro segundo del Gobierno talibán, el mulá Abdulsalam Hanafi, ha informado de la liberación de Rauf en un acto preparado para la prensa en Balj, según informa la televisión afgana Tolo. El niño ha sido entregado por Hanafi a la familia en un directo de las televisiones afganas.

Hanafi ha apuntado que el anterior gobierno afgano estaba vinculado con el secuestro y ha emplazado a la población a cooperar con las fuerzas del Emirato Islámico implantado tras la toma de Kabul en agosto del año pasado para dar seguridad al país.

La familia del niño había alertado de que los secuestradores habían amenazado con hacer daño al niño y por eso hicieron un llamamiento al Gobierno para que les ayudara.

El jefe de los servicios secretos afganos, el mulá Abdulhaq Wassiq, ha subrayado de que el suelo afgano no será utilizado contra nadie y ha emplazado a los países vecinos a no permitir que nadie use asimismo su suelo contra Afganistán.

En el momento en el que el niño ha corrido a abrazar a su padre los presentes han estallado en júbilo con aplausos y gritos de "Alahu Akbar" (Alá es el más grande) y "Larga vida al Emirato Islámico de Afganistán".

El caso de Abdul Rauf ha sido muy seguido por los medios de comunicación afganos y los captores, que ya no estarían en el país, habían enviado vídeos pidiendo 1,5 millones de dólares como rescate del niño. El anterior gobierno afgano había lanzado hasta 88 operaciones para intentar liberar al niño.