La tasa de suicidios en Venezuela durante 2017 fue la más alta registrada en 30 años, según ONG

Publicado 02/02/2019 14:07:54 CET

Los problemas financieros, principal causa de las muertes en el país, según psicólogos

CARACAS, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Observatorio Venezolano de Violencia estima que la tasa de suicidios en Venezuela fue en 2017 de más de 19 por cada 100.000 habitantes. Es la mayor en 30 años y sólo doce países superan en la actualidad esas cifras.

Elisa, una residente de Caracas, explica a Europa Press el caso de su cuñado, que no pudo soportar más sus problemas financieros y saltó por el balcón de un cuarto piso. Sus tres hijos, menores de edad, miraban. Uno incluso trató de detenerlo, sin éxito.

"Era un hombre muy trabajador y buena persona. Su esposa estaba en el extranjero haciendo planes para que todos se fueran y él quedó a cargo de los hijos. Trabajaba desde las seis de la mañana a las once de la noche, pero el dinero no le alcanzaba para la comida", relata Elisa.

"Fue la misma angustia de la situación económica. Mis sobrinos alegan que él les daba la comida a ellos pero no lo veían comer a él", añade.

"Él se suicida el día de la madre, porque su mamá había fallecido a causa de la falta de medicamentos, y eso a él lo había tenido muy mal. Estaba deprimido por la situación del país. En la última conversación que yo tuve con él me decía que no sabía cómo hacer. Que con tu trabajo no cubras tus necesidades mínimas, o no puedas comprar un cartón de huevos, antes no pasaba", relata Elisa.

El de su cuñado no es un caso aislado. Los suicidios están aumentando a causa de la crisis. El aumento de los suicidios es percibido tanto por la población en general, como por los psicólogos y ONG, a falta de datos oficiales.

"Se cuidan mucho de no dar las cifras. Las causas de las muertes no están actualizadas en las páginas oficiales", lamenta Yorelis Acosta, una psicóloga que lleva tiempo alertando en los medios de comunicación del deterioro de la salud mental de los venezolanos y está realizando un estudio sobre los suicidios en el país, concluyendo preliminarmente en que hay un aumento de los casos en los que las personas se quitan la vida.

"La crisis está arrollando a la gente. Hay un malestar emocional muy grave. Y la gente no sabe protegerse ante esta barbaridad que nos está sucediendo porque es un contexto lleno de muchas preocupaciones. El tema económico es grave. La hiperinflación es terrible", comenta Acosta.

"Todo eso hace que la fuerza y resistencia de muchas personas se agoten", añade.

SUICIDOS ENTRE LOS MÉDICOS

Entre los casos de suicidios más relatados en los medios de comunicación se cuentan los de los profesionales de la medicina, en medio de la grave crisis que sufre el sector en Venezuela.

"Hay una crisis de ansiedad casi nacional. Es ya un asunto de salud pública. Incluso los niños están presentando trastornos psicológicos que no son propios como ansiedades, o terrores nocturnos", comenta Acosta.

"Y luego hay otros síntomas parte de la crisis de los que muchos quizás no se percatan. Por ejemplo, que sólo hablemos de la crisis. Estamos tan aturdidos con lo que está pasando que nuestra amplitud de temas de conversación se ha reducido al qué tengo y qué me falta", lamenta la doctora.

"Otro síntoma es que la felicidad nos resulta extraña. Hay personas que se niegan a hacer actividades que vayan a reforzar el descanso, la relajación o la alegría. . Y que se te acuse. Cuando dices que vas al cine o a la playa te preguntan que cómo vas a estar así cuando hay tanta necesidad. Pero tiene que haber esos espacios de alivio y de descanso, y de análisis", añade Acosta.

La psicóloga cree que la crisis económica y social está incluso cambiando la forma de ser de los ciudadanos.

"La tristeza es la emoción número uno entre los venezolanos. Así lo demostró un estudio que hice en diez ciudades del país. La tristeza, el miedo, la rabia, son las emociones que predominan. Por eso, a lo mejor, tú te acercas a alguien y la persona tiembla porque creen que la van a robar. O te da una respuesta sobre exagerada por la frustración y la rabia que sufren algunos", comenta Acosta.

La Federación de Psicólogos del país se ha activado para prevenir los potenciales casos de suicidios, está distribuyendo información y forjando alianzas. "Aquí inclusive la gente sueña con la crisis, según otro estudio que hice, y te levantas pensando en la crisis", sentencia Acosta.