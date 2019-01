El TEDH condena a Italia a pagar 18.000 euros a Amanda Knox por irregularidades en el proceso

Publicado 24/01/2019 15:10:14 CET

ROMA, 24 Ene.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado italiano a pagar 18.400 euros a la estadounidense Amanda Knox por violar sus derechos durante las investigaciones y el posterior proceso judicial abierto en Italia por el presunto asesinato de su compañera de piso, Meredith Kercher, del que terminó saliendo absuelta.

Knox fue detenida en 2007 junto a su pareja de entonces, Raffaele Sollecito, por su supuesta responsabilidad en el crimen, perpetrado en la ciudad de Perugia. Ambos pasaron cuatro años en prisión antes de quedar libres, después de un revisión de la condena que también fue avalada en 2015 por el Supremo italiano.

Según el TEDH, las autoridades italianas no investigaron convenientemente las quejas presentadas por Knox sobre supuestos malos tratos en los dos primeros interrogatorios policiales. Además, recrimina que no tuviese acceso a un abogado en estos primeros contactos y que la traductora no se comportó de forma adecuada.

Los jueces también han considerado "injusta" una condena por calumnia dictada contra Knox a raíz de que esta acusara al dueño de un bar del asesinato de Kercher. El TEDH estima que la Policía presionó a la joven estadounidense para que inculpase al congoleño Patrick Lumumba.

La Justicia italiana terminó condenando a 2010 a Rudy Guede, un narcotraficante de origen marfileño, por el asesinato de Kercher. Los investigadores, sin embargo, sospechan que no actuó solo.