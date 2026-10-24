Un terremoto de 7,2 azota la costa de Vanuatu y provoca una alerta ya retirada de tsunami

Terremoto de magnitud 7,2 con Vanuatu - EUROPA PRESS

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ha emitido este sábado una alerta por un terremoto de magnitud 7,2 en la escala sismológica de Richter, la cual iba incluida con una alerta de posibilidad de tsunami, que horas después ha sido retirada, en aguas cercanas a Vanuatu, en el Pacífico sur al este de Australia.

Según ha informado el centro, con sede en Honolulu, Hawai, se ha producido otro terremoto de magnitud 6,9 cercano a las islas de Vanuatu, pero la amenaza de tsunami también ha pasado.

Aún así, el centro sismológico ha afirmado que las "autoridades nacionales" determinarán el "nivel adecuado de alerta para cada país" y que podría emitirse una "alerta adicional o más detallada". Las autoridades de Vanuatu no han confirmado por ahora posibles víctimas o daños.

Las islas de Vanuatu están situadas en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que el país experimenta con frecuencia sismos y cuenta con volcanes activos accesibles.