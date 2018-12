El tiroteo en Estrasburgo, en imágenes y vídeos

Actualizado 12/12/2018 8:36:53 CET

MADRID, 12 Dic. (EDIZIONES) -

La Policía busca al presunto autor del tiroteo, en directo

La cifra de muertos por el tiroteo registrado este martes en la localidad de Estrasburgo, en Francia, ha aumentado a tres, según ha informado el ministro del Interior, Christophe Castaner, que ha indicado que hay once heridos durante una rueda de prensa.

El diario local 'Le Figaro' ha subrayado que las fuerzas de seguridad continúan buscando al presunto autor del tiroteo que, según Castaner, había sido condenado por "delitos comunes" en Francia y Alemania, y que había cumplido con dichas condenas. La Prefectura del Bajo Rhin, por su parte, ha confirmado que éste estaba bajo la categoría 'S' por presunta radicalización.

Aquí se pueden ver algunas imágenes y vídeos tras el tiroteo:

Police and medical lifeguards are securing the are where the terrorist attack took place. Video taken few minutes after the attack #Strasbourg #Strasburg #France pic.twitter.com/0bf5G5ceyW