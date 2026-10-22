El TJUE condena a Hungría y República Checa por incumplir el derecho a abogado de sospechosos en interrogatorios

Archivo - Una vista ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en la Gran Sala. - LAURENT ANTONELLI / TRIBUNAL DE JUSTICIA UE

BRUSELAS 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado este jueves ilegales las disposiciones en Hungría y República Checa que permite a las autoridades interrogar con carácter general a sospechosos sin que estos estén asistidos por un letrado si este no comparece en un determinado plazo, dos horas en el caso del primer país, 48 en el del segundo.

El Derecho comunitario establece que los sospechosos y acusados tienen derecho a ser asistidos por un letrado en el momento y del modo que les permita ejercer sus derechos de defensa en la práctica y de manera efectiva.

Al mismo tiempo, el Alto Tribunal aclara en su sentencia que la norma europea enumera de manera "exhaustiva" los motivos que permiten establecer excepciones temporales a ese derecho de asistencia de letrado, pero concluye que las legislaciones húngara y checa cuestionadas no pueden basarse en ello puesto que sus legislaciones permiten los interrogatios sin abogado "con carácter general".

Fue la Comisión Europea quien decidió elevar los incumplimientos de Budapest y Praga ante el Tribunal con sede en Luxemburgo, que ahora ha estimado íntegramente los recursos presentados por bruselas en los dos casos al concluir que en ambos casos el Estado miembro incumple la normativa comunitaria.

De hecho, el TJUE recuerda que el derecho a la asistencia de letrado incluye el derecho del sospechoso o acusado a que su letrado "esté presente e intervenga de manera efectiva" cuando lo interroguen, lo que en la práctica implica la presencia "física" del abogado.

En el caso de Hungría, el Tribunal europeo también da la razón a la Comisión Europea en cuanto a que el Estado miembro ha infringido las normas de la Unión al no haber transpuesto a su legislación las modalidades que afectan al derecho del sospechoso o acusado a renunciar a contar la asistencia de un abogado.