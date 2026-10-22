El TPI afirma que el Premio Sájarov llega en un momento de "desafíos sin precedentes" para el organismo

Archivo - Sede del Tribunal Penal Internacional en La Haya - Martin Bertrand - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha resaltado este jueves que el Premio Sájarov anunciado por el Parlamento Europeo al organismo llega en un momento en el que tanto la corte como sus integrantes hacen frente a "desafíos sin precedentes", incluidas sanciones para "obstaculizar su mandato".

"El TPI agradece al Parlamento Europeo la concesión del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de este año a la corte y a sus funcionarios", ha señalado, antes de resaltar que este galardón tiene "una relevancia especial" en el actual contexto, al "reafirmar la importancia de contar con instituciones judiciales independientes y de reconocer a quienes trabajan para defender el Derecho Internacional".

Así, ha argumentado en un comunicado que el galardón subraya además "la necesidad de mantener la cooperación y el apoyo internacionales para permitir al tribunal desempeñar su mandato de manera independiente e imparcial, al servicio de la justicia y de las víctimas de los crímenes más graves".

"Si bien este premio reconoce la labor del tribunal en la lucha contra la impunidad y en la garantía de juicios justos, constituye también un importante reconocimiento al papel de la justicia internacional como piedra angular de una paz duradera", ha explicado el TPI, que ha esgrimido que "en un mundo marcado por el aumento de los conflictos, no puede haber paz sin justicia, ni seguridad sin el imperio de la ley".

El Premio Sájarov se concede cada año a personas u organizaciones destacadas por su defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. En 2025 fue otorgado al periodista y activista bielorruso Andrzej Poczobut y a la periodista georgiana Mzia Amaglobeli, mientras que en 2024 se concedió a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

En esta ocasión ha sido premiado el TPI, que investiga y, cuando procede, juzga a personas acusadas de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión.

"La corte desempeña un papel fundamental en la lucha mundial contra la impunidad. A través de la justicia penal internacional, busca que los responsables rindan cuentas por sus crímenes y que estos no vuelvan a cometerse", ha destacado la Eurocámara en un comunicado, en el que ha reconocido la labor del TPI.