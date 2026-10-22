Los transportistas italianos mantienen los bloqueos para afianzar ayudas frente al aumento del precio del diésel

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los transportistas italianos han mantenido este jueves los bloqueos de carreteras en zonas del sur del país en un intento de lograr ayudas suficientes que permitan reducir los efectos sobre el sector del aumento del precio del diésel, a medida que sindicatos y camioneros consideran que las propuestas del Gobierno no servirán para paliar la situación.

Los bloqueos y las protestas continúan en las regiones de Campania y Calabria, que han visto durante días cortadas sus principales carreteras, lo que ha provocado problemas de desabastecimiento en tiendas y supermercados, especialmente en la ciudad de Nápoles.

A pesar de las promesas realizadas esta semana por el vice primer ministro y titular de Transporte, Matteo Salvini, las manifestaciones han continuado en gran parte de las zonas que ya estaban afectadas, aunque los bloqueos sí han disminuido en regiones como Apulia, Molise o Sicilia.

Está previsto que el Consejo de Ministros se reúna a lo largo de la mañana para aprobar una serie de decretos, incluido uno que aborde también la situación de los agricultores. El encuentro podría facilitar la asignación de un total de más de 500 millones de euros para hacer frente a la crisis de combustible.

El martes, Salvini afirmó que se encontraban mediando con organizaciones de transportistas a medida que avanzaban los bloqueos para hallar una solución cuanto antes. "Lo que podemos decir a los muchos transportistas que nos están siguiendo en directo ahora mismo es que liberaremos los fondos que ya existen y, si es posible, añadiremos más", aseguró entonces, atribuyendo el retraso en la ejecución a "regulaciones europeas".

Los bloqueos, que están causando importantes retenciones en el tráfico en el sur del país, escasez de combustible y desabastecimiento de alimentos, tienen lugar en paralelo a las protestas contra el alto coste de vida y la situación de la vivienda, una crisis que ha llevado a las autoridades al despliegue de 500 militares para hacer frente a los disturbios y saqueos en la ciudad de Milán, en el norte del país.