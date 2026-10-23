Transportistas levantan los bloqueos de carreteras en el sur de Italia tras el decreto de ayudas de Meloni

La movilización de los trabajadores del sector del transporte en Nápoles. - Salvatore Laporta / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los controles y bloqueos en las carreteras del sur de Italia, que afectaban principalmente a la región de Campania, han sido retirados a primera hora de este viernes, en respuesta al decreto de ayudas aprobado por el Gobierno de Giorgia Meloni que combatirá con más de 500 millones el alza del precio de los combustibles.

Medios italianos informan de que camioneros y agricultores a lo largo de la red de carreteras de Campania han desmantelado las protestas que mantenían, al igual que protestas que se disolvieron cerca de la ciudad de Nápoles, si bien la escasez de alimentos todavía se sentía en supermercados después de quedar desabastecidos en las últimas jornadas.

En la región de Calabria el escenario era similar, después de que camiones hayan despejado la calzada después de varios días de bloqueos. Igualmente se ha reanudado el tránsito de vehículos de mercancías una relajación de las protestas que llega tras diálogo con el presidente de Calabria, Roberto Occhiuto.

En todo caso, las asociaciones de transportistas han pedido un precio fijo para el combustible del transporte profesional por carretera, una reducción de impuestos y la reactivación del observatorio de costes de transporte, avisando de que si no se atienden estas demandas en una próxima reunión el 27 de octubre con el ministro de Transporte, Matteo Salvini, se reanudarán las movilizaciones.

El Ejecutivo de Meloni anunció este viernes un decreto tras lograr un acuerdo con asociaciones de transportistas para desplegar ayudas para combustibles por valor de 540 millones de euros. A los 434 millones ya asignados se añaden otros 106 millones, incluyendo 60 millones en ayudas directas para compensar el coste del gasóleo y otros 10 millones para el sector pesquero.

La dirigente italiana ha exhibido capacidad de diálogo y gestión para conseguir "respuestas inmediatas" ante las dificultades que atraviesan trabajadores y familias italianas. Del mismo modo, ha señalado que este acto de "responsabilidad" del Gobierno debe ser correspondido por los sindicatos transportistas para levantar los bloqueos.